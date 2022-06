Uginula tri konja u ZOO-u na Marjanu, sumnja se na trovanje

Konji su uginuli u subotu poslije podne i predvečer.

- Nakon što su uginula dva ponija pokušali smo spasiti dalmatinskog bušaka, dajući mu protuotrovno sredstvo, ali kada se vidjelo da to ne pomaže onda je obavljeno njegovo uspavljivanje, odnosno eutanazija - kazao je Ževrnja za Hinu.

Po njegovim riječima, prije uginuća životinje su imale nekontrolirane pokrete tijelom i trzanje glavom, a to su simptomi koji ukazuju da bi mogla biti riječ o trovanju. No, tek će toksikološko vještačenje pokazati je li to uzrok smrti.

Ravnatelj Ževrnja kaže da je za lešine triju uginulih konja organiziran prijevoz u Agroproteinku u Sesvetama, gdje će se uzeti uzorci i poslati na toksikološko vještačenje. Već sutra postoji mogućnost da se doznaju prve informacije o uzrocima uginuća ova tri konja.

U splitskoj policiji su rekli kako je obavljen očevid na mjestu uginuća ovih životinja, a došli su i veterinarki inspektori.

- Nakon što je jučer oko 18,45 sati primljena dojava da su u Splitu, Kolombatićevo šetalište 2, u prostoru Zoološkog vrta Split, od strane zaposlenika pronađena tri mrtva konja, policijski službenici su odmah izišli i osigurali mjesto događaja.

Obzirom na provedene radnje od strane djelatnika nadležne veterinarske inspekcije, policijski službenici očevidne ekipe obavili su kriminalističko-tehnički pregled i fotografiranje mjesta događaja o čemu je obaviješten dežurni zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Splitu. Ovlašteno poduzeće je temeljem veterinarske uputnice preuzelo sva tri uginula konja radi prijevoza u Veterinarski institut u Zagrebu gdje će se utvrditi točan uzrok smrti.

U tijeku su daljnji policijski izvidi dok će po dobivenom nalazu i mišljenju navedenog Instituta uslijediti daljnje potrebno policijsko postupanje u koordinaciji s nadležnim ODO-om u Splitu - javljaju iz splitske policije.

