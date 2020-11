Uginuo je patak Mirko koji je živio u Komiži na otoku Visu. Bio je jedan od simbola otoka

Patak Mirko u Komižu je doselio prošle jeseni, a sada je iznenada uginuo. Pretpostavlja se da je skončao od starosti. Zadnjih dana o njemu su brinule mještanke koje su mu davale kvalitetnu hranu i lijekove

<p>U gradu Komiži na otoku Visu prošli četvrtak iznenada je uginuo patak Mirko. Bio je patka, ali je živio na otoku, u slanoj vodi i to je mnogima bilo neobično. Turisti su ga fotografirali. Hranu je dobivao iz restorana. Spavao je na brodu koji prevozi putnike s Komiže na Biševo, a zove se 'Sveti Silvestar'. </p><p>Ovaj patak je, kako doznajemo od mještana, umro od starosti. </p><p>Posljednjih dana o njemu su brinule stanovnice Komiže. Od veterinara su uspjele dobiti lijek koji mu je privremeno pomagao, a hranile su ga kvalitetnom hranom. No, baš kad se činilo da je patak Mirko malo bolje i da ide prema ozdravljenju, on je uginuo. </p>