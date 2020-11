Uginuo krokodil s Visa: Odvest će ga u Split i tamo preparirati

Prema svemu sudeći, radi se upravo o nečijem ljubimcu jer ova vrsta, kako smo kasnije saznali, ne živi u morskoj vodi pa je isključena mogućnost da je odnekud doplivao do Visa

<p>Nestvarna, nadrealna priča stigla je ujutro s otoka Visa. Čovjeka koji je išao do svoje brodice u uvali Brgujac na južnoj strani otoka na pramcu broda dočekao je ni više ni manje nego - krokodil.</p><p>Gmaz je mirno ležao i sunčao se na pramcu, a čovjek je, kako doznajemo, uz pomoć nekoliko susjeda i prijatelja premjestio životinju s broda na obalu, nakon čega su nazvali komunalne redare. Naime, nitko nije znao ni čiji je ni otkud je došao, ali ni da na Visu uopće netko drži krokodila kao ljubimca koji mu je možda izmigoljio.</p><p>A prema svemu sudeći, radi se upravo o nečijem ljubimcu jer ova vrsta, kako smo kasnije saznali, ne živi u morskoj vodi pa je isključena mogućnost da je odnekud doplivao do Visa. Komunalni redari su došli i zbrinuli krokodila, a u komunalnoj tvrtki rekli su nam kako traže vlasnika.<strong> </strong></p><p><strong>Ivan Cizelj</strong>, zoolog iz zagrebačkog Zoološkog vrta, prokomentirao nam je fotografije krokodila s Visa.</p><p>- Teško je reći, sudeći po fotografijama. Moglo bi se raditi o vrsti Caiman crocodilus, odnosno kajmanu, najraširenijoj vrsti među kućnim ljubimcima kad se radi o krokodilima, ali teško je reći. Oni inače narastu do dva i pol metra. Ovdje se očito radi o mladoj jedinki, rekao bih od dvije do tri godine starosti. Na fotografijama izgleda pothlađeno i vidi se da životinja nije u nekakvoj dobroj kondiciji. Svejedno bi njegov ugriz bio neugodan i uzrokovao nekoliko šavova - rekao nam je Cizelj.</p><p>Nažalost, krokodil je u međuvremenu uginuo. Odvest će ga u splitski Zoološki vrt gdje će biti prepariran:</p><p>- Da, preparirat ćemo ga, radi se o vrijednom primjerku za naši zbirku - potvrdio nam je <strong>Zlatko Ževrnja</strong>, ravnatelj splitskog Zoološkog vrta.</p><p>Inače, krokodili su u nas vrlo rijetki kao ljubimci, ali i uz to vrlo zahtjevni kad dosegnu svoju punu veličinu, pa su zoološki vrtovi u pravilu puni krokodila jer ih se ljudi žele riješiti kad narastu. Osim toga, oni dugo žive, od 70 do 100 godina. Što se tiče brige o ovoj jedinki, ova vrsta ne može živjeti u slanoj vodi i njoj je potreban grijani prostor, a o tim uvjetima ovisi i njezin rast, pojasnio nam je Cizelj.</p><p>Pojava krokodila na Visu izazvala je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama. “Prije je plivala trava iz Albanije, sad su počeli krokodili iz Afrike”, “Mislim da je bolje da ga se hrani! Bit će mirniji”, samo su neki od brojnih komentara ispod objave o pronađenom krokodilu.</p>