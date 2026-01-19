Ugledni Politico šokiran nominacijom Borisa Vujčića

Guverner HNB-a Boris Vujčić nominiran je za novog potpredsjednika Europske središnje banke. Gotovo nitko to nije očekivao, piše Politico u članku koji nosi naslov "Hrvatska ostvarila šokantnu pobjedu u utrci za ECB".

Vujčić je izabran ispred finskog guvernera Ollija Rehna, koji se smatrao glavnim favoritom, i to u trećem i posljednjem krugu glasanja. Prije toga iz utrke su ispali teškaši poput portugalskog guvernera Mária Centena i Latvijca Mārtiņša Kazāksa, koje je Parlament preferirao za tu funkciju. Estonac Madis Müller i Litavac Rimantas Šadžius ispali su već u prvom krugu.

Morao dobiti potporu

U trenutku kada američka administracija snažno pritišće Federalne rezerve da snize kamatne stope, izbor Vujčića, tehnokrata bez jasne političke pozadine, snažan je signal želje Europske unije da Europska središnja banka ostane neovisna o izravnom političkom utjecaju, piše Politico.

Zagreb: Boris Vujčić o godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ako ne bude iznenađenja u posljednji trenutak, čelnici EU-a formalno će potvrditi Vujčića kao nasljednika aktualnog potpredsjednika Luisa de Guindosa, kojem osmogodišnji mandat istječe 31. svibnja.

"Ludo", bila je jedina reakcija jednog diplomata nakon glasanja. Drugi su bili pomirljiviji.

"On je najiskusniji središnji bankar među kandidatima", napomenuo je drugi izvor, pod uvjetom anonimnosti.

Za pobjedu je Vujčiću bilo potrebno 16 glasova ministara koji predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone, što znači da je imao potporu najvećih članica monetarne unije.

Vujčića sada čeka neugodno saslušanje u Europskom parlamentu. 61-godišnji hrvatski guverner morat će pridobiti zastupnike kako bi izbjegao simbolično, ali politički neugodno glasanje protiv njegova imenovanja, kakvo je 2012. doživio guverner Luksemburga Yves Mersch.

Plenković ponosan

Premijer Plenković je naveo da je ovo potvrda njegovog rada kao guvernera Hrvatske narodne banke.

- Čestitamo guverneru Borisu Vujčiću kojega je Eurogrupa, između šest kandidata, nominirala za novog potpredsjednika Europske središnje banke. Riječ je o velikom međunarodnom uspjehu Hrvatske i snažnoj potvrdi stručnosti i kredibiliteta rada guvernera u proteklim godinama - oglasio se premijer na X-u te otkrio da je Vlada jako lobirala.

- Vlada je predložila i sustavno lobirala za kandidaturu Borisa Vujčića. Tome su značajan doprinos dali ministar financija Marko Primorac i hrvatska diplomacija, a posebno Stalno predstavništvo Hrvatske pri EU. Njegova nominacija za drugu najvišu dužnost u predstavlja priznanje i Hrvatskoj kao novoj članici europodručja, koja je unatoč brojnim globalnim izazovima očuvala gospodarsku i financijsku stabilnost. Posebno ističemo da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke iz redova novih država članica Europske unije te prvi iz srednje i istočne Europe - napisao je Plenković te zahvalio svima koji su ga izabrali.