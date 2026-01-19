Obavijesti

News

MEĐUNARODNI USPJEH

Plenković i Primorac čestitali Vujčiću: 'Veliko priznanje za RH'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Sabor raspravlja Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer Plenković čestitao Borisu Vujčiću koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke.

Admiral

Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je na društvenoj mreži X guverneru HNB-a Borisu Vujčiću koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke ističući kako je njegov izbor veliko priznanje i Hrvatskoj.

Kako je napisao premijer, Eurogrupa nominirala je Vujčića, između šest kandidata, za novog potpredsjednika Europske središnje banke. Istaknuo je i kako je riječ o velikom međunarodnom uspjehu Hrvatske i snažnoj potvrdi stručnosti i kredibiliteta rada guvernera u proteklim godinama.

Dodao je i kako je Vlada predložila i sustavno lobirala za kandidaturu Borisa Vujčića čemu su značajan doprinos dali ministar financija Marko Primorac i hrvatska diplomacija, a posebno Stalno predstavništvo Hrvatske pri EU.

Premijer je također napisao kako Vujčićeva nominacija za drugu najvišu dužnost u Europskoj središnjoj banci predstavlja priznanje i Hrvatskoj kao novoj članici europodručja, koja je unatoč brojnim globalnim izazovima očuvala gospodarsku i financijsku stabilnost. 

Posebno je istaknuo da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke iz redova novih država članica EU-a te prvi iz srednje i istočne Europe. Na kraju se zahvalio državama članicama eurozone na potpori hrvatskom kandidatu.

Hrvatski ministar financija Marko Primorac izjavio je u ponedjeljak da je izbor guvernera HNB-a Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke veliko priznanje za njega osobno i za Republiku Hrvatsku.

“On je zbog svoje reputacije koju ima u međunarodnim financijskim krugovima, velike stručnosti i dugogodišnjeg iskustva, kandidat koji može itekako pridonijeti radu Europske središnje banke. To je veliki uspjeh ne samo za Borisa Vujčića nego i za Republiku Hrvatsku”, rekao je Primorac nakon sastanka ministara financija eurozone.

Primorac je rekao da je Vujčić nakon nekoliko krugova glasanja izabran aklamacijom. 

Predsjednik euroskupine, tijela koje okuplja ministre financija eurozone, Kiriakos Pierakakis, rekao je da će u utorak prije početka sastanka Vijeća za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) to tijelo obavijestiti o odluci euroskupine.

Ecofin bi potom trebalo uputiti formalnu preporuku Europskom vijeću, koje će potvrditi izbor Borisa Vujčića, nakon konzultacija s Europskom središnjom bankom i Europskim parlamentom.

Europsko vijeće bi trebalo tu odluku potvrditi na samitu u ožujku, a Vujčić bi dužnost trebao preuzeti 1. lipnja. On će na tom mjestu zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa.

Pierakakis je na konferenciji za novinare nakon sastanka euroskupine izrazio zadovoljstvo što je za mjesto koje će u svibnju biti upražnjeno već na prvom sastanku postignut dogovor, za razliku od prošlih iskustava poput onoga iz 2012. godine kada je trebalo šest mjeseci da se dođe do suglasnosti.

“To je važan uspjeh i znak institucionalne zrelosti”, rekao je Pierakakis.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.

Osim Vujčića kandidati su bili Mario Centeno (Portugal), Martinš Kazaks (Latvija), Madis Mueller (Estonija), Olli Rehn (Finska) i Rimantas Šadžius (Litva). 

