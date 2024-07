Ugostitelj iz Crikvenice: Ovo neće biti najgora sezona ikad. Ovo je već sad najgora sezona

Na obali ove godine, čini se, situacija s turizmom i nije bajna. Praznih apartmana i dalje se može pronaći. RTL je razgovarao s ugostiteljima i vlasnicima apartmana i hotela u Crikvenici.

- Lani smo s iznajmljivanjem počeli sredinom srpnja, ali smo odmah bili popunjeni 100 posto i to skroz do kraja rujna. Ove godine, na današnji dan imamo dva apartmana prazna! Ovisno o apartmanu, cijena je od 140 do 150 eura, prvi red smo do mora, novouređeno je sve, prilično luksuzno - rekao je za RTL vlasnik apartmana Igor Ivančić.

U jednom od restorana na glavnoj šetnici u gradu tek je nekolicina stolova popunjena. Cijene su iste kao i lani, pizzu ćete platiti 12 eura.

- Imamo pet ugostiteljskih objekata u prvom redu do mora, imamo mali obiteljski hotel isto već 20 i nešto godina. U odnosu na prošlu godinu, sezona je minimalno 40 posto slabija - kaže vlasnik Robert Palić.

Palić kaže kako ima 85 radnika iz cijelog svijeta i da ne zna kako će se izvući. Na pitanje hoće li ovo biti najlošija sezona odgovara: ''Ja ne mislim da će biti, nego već mislim da je!".

Jedan hotel s 5 zvijezdica u Crikvenici trenutačno ima oko 15 posto praznih soba.

- Nama je cijena sobe 350-360 eura i može biti u porastu, to govorim o početnoj cijeni. Situacija se mijenja iz dana u dan, nama rezervacije ulaze svakodnevno tako da će to sada kroz koji dan prema vikendu, sigurno biti na 95 posto popunjenosti - kazao je zamjenik direktora Sanjin Ilić.

Iz Ministarstva turizma kažu da je od početka godine jedan posto više noćenja, dok je srpanj kao lanjski. Podsjećaju da je u privatnom smještaju čak 23 tisuće kreveta više no lani pa je ponuda veća od potražnje.

Ipak, izgleda da je nekontrolirani rast cijena došao na naplatu.