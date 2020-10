Ugostitelji ljuti: Četiri kvadratna metra po gostu? Izigrali ste nas

Duboko smo razočarani onime što je na kraju predstavljeno. Smatramo da je izdano povjerenje s ovakvim donesenim mjerama. Mi smo praktično zatvoreni, "de jure" nismo, kaže Jakominić

<p>Covid-redari, bez plesa na svadbama, nema rada ugostiteljskih objekata poslije ponoći. U Zagrebu je obavezno nositi maske za lice i na otvorenom gdje nije moguće održati fizičku distancu, a maske su obavezne i u kafićima, restoranima... </p><p>Zbog novih mjera dignulo se mnogo prašine. <strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj HZJZ-a, komentirao je nove mjere. </p><p>- U mnogim zemljama zapadne Europe ugostiteljski objekti uopće ne funkcioniraju jer imaju rast oboljelih kakav imaju, a takav rast nažalost sada kreće i kod nas. Naš je cilj smanjiti brojke, sedam dana smo razgovarali s predstavnicima ugostitelja, s njima smo dogovorili te mjere. Na završnom sastanku smo predstaviti preporuke i dogovorili se da idemo s njima. Naš cilj nije da se ne odvija ugostiteljska djelatnost, da se ne odvija gospodarstvo ili društvene djelatnosti - rekao je u<a href="https://vijesti.hrt.hr/665622/u-mrezi-prvog-ugostitelji-ogorceni-zbog-novih-mjera" target="_blank"> HRT-ovoj emisiji U mreži prvog.</a></p><p>Poručio je kako se nada da novih restrikcija neće biti osim "korekcije" nekih sitnica. Nakon toga, kaže, očekuje stagnaciju i pad broja oboljelih. </p><p>Predsjednik ugostitelja Primorsko-goranske županije <strong>Vedran Jakominić</strong> poručio je kako su sastanke imali zadnjih sedam dana, ali da na njima nije ovih mjera bilo na stolu. </p><p>- Duboko smo razočarani onime što je na kraju predstavljeno. Smatramo da je izdano povjerenje s ovakvim donesenim mjerama. Mi smo praktično zatvoreni, "de jure" nismo. Najspornija nam je odredba od 4 kvadrata po jednom gostu, ovako efektivno mi nemamo nikakvu šansu raditi. To je doneseno zadnji dan na stol kao gotova preporuka. Fizička udaljenost od 1,5 m bila je mjera s kojom se moglo raditi. Objekt koji može ugostiti 100 ljudi, sada može ugostiti 11 ili 12 ljudi, to je jako daleko od rentabilnosti - pojasnio je te pozvao na održavanje još jednog hitnog sastanka jer je zadovoljstvo među ugostiteljima ogromno.</p><p>Capak je objasnio da je mjera od četiri metra kvadratna donesena kao granica. </p><p>- Četiri metra kvadratna vam je 2x2, i ako vi stojite u sredini toga kvadrata, vaša udaljenost od onoga koji u sljedeća četiri kvadrata, jest dva metra. Mi to možemo smanjiti na 1,5 metar, ali se u noćne klubove i kafiće na 400 kvadrata, trpalo 500 ljudi. Pogledajte snimke koje stalno dobivamo. Donijeli smo granicu od 4 kvadrata, koja je možda restriktivna, možemo razgovarati o tome da to promijenimo - istaknuo je. </p><p>- Mi smo otvoreni za razgovor, ali mislimo da ta 4 metra nije tako drastična mjera. Mi to možemo smanjiti ili ne znam što, ali onda ćemo doći u situaciju kao nekada, da primjerice neka mesnica ima 1,80m pločica, veličine 20x20 i crne fuge. Onda tako možemo za svaki kafić posebno propisivati. Mi možemo korigirati preporuke, ali onda će to biti jedino na način da se te stvari detaljnije propisuju - poručio je. </p><p>Jakominić je potom tražio da se danas održi još jedan sastanak u Zagrebu. Naime, ugostiteljima je sporna i mjera nošenja maski - ako gost ne nosi masku ili se ne pridržava drugih mjera, ugostitelj je taj koji snosi odgovornost. </p><p>- Mnogi su od pregovarača koji su bili na sastancima složili se s dogovorenim, i da se slažu s tim mjerama, da im to jedino ostavlja prostor za određeno funkcioniranje. Hoće li biti negdje 4m ili 3,20m, siguran sam da inspektori neće okolo hodati s metrom i mjeriti - istaknuo je <strong>Damir Trut</strong>, dodajući da cilj nije represija i kažnjavanje, a da su istovremeno jako malo kažnjavali.</p><p>Jakominić je dodao da je upravo problem u kažnjavanju - nisu se kažnjavali klubovi koji su tijekom ljeta radili problema, a posljedično su nastradali svi, uključujući one koji poštuju i pridržavaju se mjera i zakona. </p><p>- Ne mislimo da je to normalno da se ne pleše na svadbi, to je nenormalno, ali moramo donijeti mjere ako ne želimo eksponencijalni rast, ako ne želimo ono što se dogodilo Češkoj. Prije tri tjedna su imali 600 zaraženih po danu, propustili su na vrijeme donijeti prave mjere i 10 puta je skočio broj zaraženih. Ako se smiri situacija, vraćat ćemo aktivnosti, ovo je privremena mjera dok ne smanjimo broj oboljelih - rekao je Capak.</p>