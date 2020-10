Ugostitelji su ogorčeni i tvrde da neće preživjeti nove mjere

Ako ljudi nastave raditi po tim mjerama, u jednom trenutku će shvatiti da je to financijski nemoguće, sve da si fizički pun čitavo vrijeme, i to 100 posto, rekao je Marin Medak

<p>Najnovijom odlukom Nacionalnog stožera ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 ujutro pa do ponoći, a to radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja. A na prijedlog županijskih stožera za pojedina područja to se može i dodatno ograničiti.</p><p>Najnovija je to u nizu posljednjih odluka Nacionalnog stožera zbog koje su ogorčeni ugostitelji.</p><p>- Za poslovanje u ugostiteljstvu uz nove epidemiološke mjere, kako bi posao ostao financijski isplativ, ugostitelji bi trebali uvesti cijene dvostruke veće od postojećih inače mogu staviti ključ u bravu – žali se Marin Medak predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/ugostitelji-ogorceni-na-piru-umjesto-starog-svata-covid-redari-nema-plesnog-podija-dozvoljen-samo-prvi-ples-mladenaca-a-nakon-ponoci-fajrunt-1050541">Slobodna Dalmacija</a> i navodi kako ogorčeni ugostitelji tvrde da neće moći preživjeti uvođenje novih mjera. </p><p>Shvaćaju da su mjere epidemiološki ispravne i usmjerene na sprječavanje širenja zaraze, ali pitanje je mogu li natjerati članove da ih provode.</p><p>- Ako ljudi nastave raditi po tim mjerama, u jednom trenutku će shvatiti da je to financijski nemoguće, sve da si fizički pun čitavo vrijeme, i to 100 posto, svaki dan, da ne možeš opstati i biti u plusu - upozorio je Medak.</p><p>Podsjetimo, maske moraju imati zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka te gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke. Razmak mora biti metar i pol i među gostima za šankom. Uvode se i korona redari.</p><p>- Korona redari su jedna od propisanih mjera od strane HZJZ-a, to su osobe koje odrede vlasnici ugostiteljskih objekata i njihova zadaća će biti paziti na provođenje epidemioloških mjera, a oni će već od sutra, od kada počinju nove mjere, početi raditi - poručio je Damir Trut u izjavi za RTL.</p><p>Nova su pravila i za svadbe, a Medak sumnja da će se moći realno provesti sve te mjere.</p><p>- Mali će se objekti zatvarati, a veliki će dijeliti otkaze. Neki će se pak odlučiti za neku vrste hibernacije uz minimalne troškove kako bi uspjeli preživjeti zimu. Ako nas država ne obešteti, mnogi će se okrenuti sivoj ekonomiji - rekao je.</p><p>Zbog mjera su reagirali i brojni ugostitelji na Facebook grupi Glas poduzetnika.</p><p><em>- Nije mi jasno u kojem svijetu i državi žive ovi koji donose ove sulude mjere. Ako treba proglasite lockdown, nemojte nas više maltretirati svojim budalaštinama i prebacivanjem odgovornosti. Nemamo više snage niti živaca, a ako je suditi po današnjem danu lockdown ugostiteljske branše </em></p><p><em>- Ma čekam preporuku da u restoranima moraju jelo pretvoriti u kašu. Donese ti fino konobar odrezak i krumpir uz to salaticu i onda ti pred tobom smućka u kašu da možeš popiti na slamčicu bez skidanja maske </em></p><p><em>- Sve mi se cini da cu se uskoro ,,pozdraviti,, sa ugostiteljstvom !!!!</em></p>