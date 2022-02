Zapanjeni smo računima za plin. Za prosinac 2020. godine račun je iznosio 35.000 kuna, a za prosinac 2021., koji nam je sad došao, trebat će platiti 131.000 kuna. To je gotovo 100.000 kuna više. Užas, rekla je ravnateljica Dječjeg doma Zagreb u Nazorovoj ulici. Prije godinu dana isti račun plaćen je četiri puta manje, iako im je, navodi, potrošnja bila veća.

- Nikad nije bio ovakav skok, znalo je poskupjeti za 10, 20 posto, a ovo je sad praktički 400 posto. Brinu nas ovako veliki računi. Vjerujemo, kao što je uvijek i bilo, da će nam iz proračuna i dalje osigurati potrebna sredstva, jer su i dosad bila poskupljenja, a nama su proračunska sredstva to pratila, jer je to ono osnovno što nam se mora osigurati. Nemamo vlastita sredstva i sve naše potrebe pokriva država, ali sigurno je da će to za proračun biti golemi trošak - rekla je Kelava.Visoki računi za plin stižu i na adrese škola, no ravnatelji s kojima smo razgovarali kažu kako za sada nisu vidjeli neko drastično povećanje.

- Račun za plin jest dosta velik, zato što mi sad imamo i Gornjogradsku gimnaziju kod sebe. Imamo i cjelodnevnu aktivnost pa se plin troši za grijanje i toplu vodu tijekom cijeloga dana. Neko veće povećanje nisam vidio, ali da je račun bio mali, nije nimalo jer je taman ta sezona kad se grijanje najviše i koristi. Grijati se mora i djeca ne mogu sjediti u hladnom - kaže Nikola Dmitrović, ravnatelj MIOC-a. Navodi kako im račune za plin plaća Grad Zagreb, koji je osnivač.

Škole u strahu od poskupljenja

- Nije baš da plaća odmah, ali mi imamo nekih svojih sredstava na računu i onda pokušavamo ne biti u dugu prema onima koji nam dostavljaju. Da je to moje kućanstvo, brinulo bi me, ovdje bi ipak iza nas kao škole trebali stajati grad i država, i ne može se tek tako dopustiti da nešto propadne, odnosno da nemamo vode ili grijanja. Ipak, pripadamo jednom sustavu koji je u toj priči zajednički - rekao je.

S njim se slažu i ostali ravnatelji, što srednjih, što osnovnih škola.

- Nismo još dobili račun za plin, ali pitam se koliki će biti. Mi financije za plaćanje energetika dobivamo od Grada Zagreba, pa sva eventualna poskupljenja će se morati rješavati na razini Grada za sve škole. Mi platimo režije i onda čekamo da nam se dostave sredstva. Vidjet ćemo kakvi će nam biti računi i kakve će nam biti financije, odnosno hoćemo li imati otkud plaćati s obzirom na visoke iznose ne samo plina, nego i ostalih energenata - kaže Marija Luković, ravnateljica Osnovne škole "Gustav Krklec" u Novom Zagrebu.

Kao što smo pisali, zbog računa za energente guše se i pojedine zagrebačke bolnice te pučke kuhinje. Prvo na udaru zbog rasta cijene energenata našli su se poduzetnici koji već plaćaju više cijene plina i struje. Ugostitelji i vlasnici pekarnica s kojima smo razgovarali kažu da će, nažalost, zbog najnovijih udara morati dizati cijene.

Zbog općeg rasta cijena, ali i udara na poslovanje kroz rast cijene energenata zagrebački ugostitelj Vedran Cetina kaže kako će, nažalost, biti prisiljen dizati cijene u svom kafiću. Prema sadašnjim kalkulacijama, cijene toplih napitaka, ali i ostalih pića rast će za dvije kune.

- Razmišljamo da cijene dignemo od 1. travnja. Sad ne možemo jer se bojimo da ćemo ostati i bez ovo malo gostiju što imamo - rekao je.

'Nemam otkud platiti račune'

Dolaskom ljepšeg vremena otvorit će i terasu koju prethodno mora urediti, a ne zna hoće li za nju dobiti dozvolu. Od nadležnih, posebno od Grada Zagreba, očekuje neka dugoročna rješenja.

Ugostitelj iz Bjelovara, Srećko Kojić, koji ima restoran i kafić, također je šokiran računima za plin i struju te razmišlja o podizanju cijena. Kad i za koliko još ne zna, jer trenutačno radi kalkulacije.

- Ugostiteljstvo je na koljenima već dvije godine. Zbog pandemije i epidemioloških mjera radimo s 50 posto kapaciteta. Zbog većih cijena sirovina plus sad i energenata ne znamo kako doći do pozitivnog rezultata - rekao je.

Potpredsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba, Zlatko Puntijar, vlasnik kultnog restorana, upozorava kako je enorman rast cijena energenata problem za cjelokupno obrtništvo i sve ostalo.

- Plin je otišao gore za šest, sedam puta. Tko može to financijski podnijeti? Po ovom novom, meni mjesečni račun za plin iznosi oko 45.000 kuna, a inače je bio do 12.000 kuna, i to po najvećoj zimi. Mi ne očekujemo da nas netko podrži financijski, nego da se cijena dovede u normalu. Rečeno nam je da će energenti poskupjeti, ali nitko nije rekao da će to biti 400 posto - rekao je.

Obrtnička komora i Udruženje ugostitelja u pregovorima su s Gradom Zagrebom i Plinarom, a nada se da će se uskoro naći rješenje.

- Nisam platio račune jer ih nemam otkud platiti. Sad ima najmanje posla, najjača zima, najveći računi, a i sve ostalo je poskupjelo. Svi smo trenutačno u jako lošoj situaciji. Znamo da smo dobili račune i da su ti računi četiri puta veći. Tu je mnogo poslovnih subjekata ugroženo i gotovo nitko ne može platiti te račune. Svi smo zgroženi - rekao je Puntijar.

Cijene pekarskih proizvoda u pojedinim pekarnicama već su narasle kao rezultat rasta cijene sirovina poput brašna i ulja. Azgan Qenaj, vlasnik zagrebačke pekarnice Romaja, kaže kako cijene proizvoda još nije korigirao, ali strahuje da će to morati učiniti kad mu počnu stizati skuplji računi za energente.

- Bit ćemo prisiljeni dizati cijene, samo ne znam kako jer ljudi nemaju novca - rekao je.