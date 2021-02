Ugostitelji više strukovnih udruga u četvrtak su najave da će im se omogućiti prodaja kave za van komentirali više kao neki psihološki faktor, nego financijski, uz poruku da im to neće pomoći kao što bi im pomoglo da Vlada donese mjere za održavanje poslovanja.

Komentirajući najave premijera da će od 15. veljače ugostitelji moći prodavati kave za van, što su do sada mogli samo restorani, ali ne i kafići, Žaklina Troskot iz Nezavisne udruge ugostitelja, koja je i dio Nacionalne udruge ugostitelja, za Hinu je kazala da se tu nema što puno reći te da je je to više psihološki efekt nego financijski.

- S ovime sada ispravljena je i određena nepravda te vjerujemo da će sada, za razliku od do sada, svi ugostitelji moći izdavati kavu za van, što još ne znamo detaljno dok se mjere ne objave i ne pročitamo. To financijski ugostiteljima neće značiti puno, ali psihološki može značiti nešto - rekla je Troskot, koja je i slastičarka i dodaje kako će i slastičarnice sada moći prodavati kavu za van.

Više ni ne spekuliramo kada će se ugostiteljstvu u potpunosti dopustiti otvaranje i rad, kaže Troskot i naglašava kako im je sada najvažnije osigurati financije za dalje poslovanje.

- Od Vlade i dalje očekujemo da donese mjere za održavanje poslovanja, jer i kada se otvorimo nećemo imati s čime raditi, kao što nemamo ni sada. Prošle godine smo radili ukupno oko šest mjeseci i to s malim prometima, a šest ništa i bez takvih vladinih mjera teško će se spasiti poslovanje - poručila je Troskot.

Premijer Andrej Plenković na početku je današnje sjednice Vlade najavio kako će se od 15. veljače kafićima omogućiti prodaja kave za van, otvoriti teretane i fitness centri, djeci omogućiti nastava u školama za strane jezike i radionicama, a radit će i kladionice, automat klubovi i casina.

Ugostiteljima koji pružaju uslugu pripreme usluživanja pića, napitaka i slastica od 15. veljače omogućuje se prodavanje kave za van, najavio je premijer na sjednici Vlade, a naknadno na konferenciji za novinare pojasnio da će ugostitelji moći prodavati sve što imaju u ponudi, ali neće biti sjedenja ni otvorenih terasa već će vrijediti koncept da se uzme za van.

Ujedno je najavio i da će mjere potpore koje vrijede za veljaču, vrijediti za cijeli mjesec.

'Oduševljeni smo, ugostitelji su na braniku domovine'

Predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre te sekcije pri Udruzi Glas poduzetnika Vedran Jakominić te predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba (koji je i dio HOK-ovog Ceha ugostitelja) Franz Letica u prvim su komentarima najave kave za van kritični i sarkastični - 'oduševljeni smo, ugostitelji su na braniku domovine'.

- Oduševljeni smo da smo toliko važni da smo ostali sami na braniku domovine i da ju spasimo od ugroze. Sretan sam da možemo naše tvrtke i ekstra profite položiti na oltar domovine. Kao i do sada ne očekujemo niti bi prihvatili bilo kakvu pomoć. Želimo ući u povijesne knjige - kazao je Hini Jakominić, koji je i sam ugostitelj iz Rijeke, uz napomenu da je to i njegova službena izjava pa ma kako kome ozbiljno, neozbiljno, sarkastično ili već kako zvučala.

Letica je zagrebački ugostitelj i, osim 'oduševljenja tom mjerom', komentira da ne zna je li kava za van "komedija ili tuga".

Poručuje i da im to neće puno pomoći.

- Ugostiteljima kojima je sada ili već dugo prihod nula, kava za van neće financijski pomoći, iako vjerujem da će mnogi s time krenuti da bar nešto rade - kazao je Letica.

Smatra i da Vlada ima plan, odnosno predviđa da je plan Vlade da s 1. travnja sve otvori, a do tada će mjere popuštati postupno - 'prvo kava za van, onda terase, pa restorani van i unutra i na kraju kafići i ostali'.

- Možemo to komentirati kao vremensku prognozu - za kafiće do 1. travnja će biti mjestimično oblačno, a do tada će sunce mjestimice zasjati ponekima, mislim s popuštanjem mjera - zaključio je Letica.