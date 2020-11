Ugostitelji: Tužit ćemo državu, ako je mogla Njemačka pomoći svojima, moraju i nas obeštetiti

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja smatra da bi Stožer, ako smatra da su ugostiteljski objekti problem i izvor zaraze, trebali ih zatvoriti, ali i obešteti sa 75 posto prometa kao što je to učinila Njemačka...

<p>Ograničavanje radnog vrijeme ugostiteljskih objekata s 24 na 22 sata nije ništa drugo nego facelifting, kazao je <strong>Marin Medak </strong>predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja komentirajući nove mjere Stožera koje će vrijediti kako bi se obuzdala epidemija. </p><p>- One su napravljene tako da se zatvori noćne klubove, koji rade od 22 sata do 6 ujutro, ali im nisu dužni isplatiti obeštećenje za sve radnike, jer ih po odluci nisu zatvorili nego su im ograničili rad. Noćni klub koji je ograničen da radi do 22 sata nije više noćni klub. Trebala se donijeti odluka o zatvaranju - kaže Medak. </p><p>Pitanje je nastavlja na koji način će se, prema novim mjerama, održavati svadbe. </p><p>- Restoranima, kafićima i ostalim ugostiteljskim objektima kraće radno vrijeme do dva sata ne znači ništa. To je facelifting i ništa više konstruktivno nije doneseno. Ako smo mi stvarno problem i izvor zaraze neka nas lijepo zatvore i obeštete sa 75 posto prometa kao što je to učinila Njemačka - rekao je Medak. </p><p>Vladi i Stožeru poručuje kako ugostiteljski objekti nisu izvor zaraze. Pozvao se na statističke podatke iz Njemačke, Austrije i Španjolske gdje je u restoranima, kafićima, fast foodovima gdje je zaraženo 2 do 3 posto ljudi. Primjerice u Austriji 24 posto, zarazilo se, kaže, u kino dvoranama, sportskim centrima, noćnim klubovima, na koncertima i svadbama. </p><p>- Oni su te skupine svrstali i rizičniju grupu nego što su to ugostiteljski objekti. U našoj državi svi se vodimo zajedno jer očito naša ministrica ne razumije Zakon o ugostiteljstvu i ne razumije kako što funkcionara - izjavio je Medak. </p><p>Osvrnuo se i na zatvaranja ugostiteljskih objekata p pojedinim županijama i upozorava kako se ne može nekoga zatvoriti ako ga se ne obešteti. </p><p>- Mi nemamo izbora nego ići u kolektivnu tužbu zato što se iz Vlade nitko ne javlja da nas obešteti. Spor će trajati pet do šest godina pa će građani na kraju platiti još i kamate - poručuje Medak. </p><p>Već su krenuli u prikupljanje dokumentacije. Prva opcija je, podsjeća, pokušaj mirnog rješavanja spora, a ako to ne upali pokrenut će se tužba. Hoće li zbog novih mjera doći do otpuštanja radnika, Medak odgovara: </p><p>- Mi kad smo u punoj sezoni zapošljavamo 65.000 radnika, sada smo na 45.000 zaposlenih nemoguće je reći koliko će radnika dobiti otkaz. Mi svi želimo da radnici budu s nama, jer smo s njima gradili posao. Nitko ne želi davati otkaze, jer u tom slučaju trebamo isplatiti otpremnine. Trenutno ako je pad prometa veći od 60 posto za očuvanje radin mjesta 4000 kuna po radniku. Iste novce bi radnik dobio da ga mi kod zatvaranja kao tehnološki višak prijavimo na burzu i da ga kasnije vratimo nazad- zaključio je. </p>