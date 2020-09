Ugostitelji zbog mjera najavili prosvjed, 'kolege' iz Kluba u Slovenskoj zovu da se pridruže

Za dva tjedna prosvjedovat ćemo u Zagrebu i nećemo posluživati goste, a ovaj tjedan to će napraviti ugostitelji u Dubrovniku, rekao je Marin Medak i pozvao 'nadriugostiteljstvo u Slovenskoj 9' da ni oni ne poslužuju goste

<p>To je apsurd, te paušalne odluke koje se donose kao represivne, vuku korijene još od Staljina i ne mogu uroditi plodom. Uroditi plodom može samo edukacija i to edukacija osoblja, gostiju i ostalih. Skoro identičan efekt imaju pranje ruku i maske, ako 10 puta dnevno perete ruke, to ima jednak efekt kao maska. S odlukama se pretjeruje, rekao je za <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ugostitelji-najavili-prosvjed-u-zagrebu-neka-ni-u-slovenskoj-9-ne-posluzuju-hranu-na-sat-vremena---622026.html">Dnevnik.hr</a></strong> Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja na najave da bi stožer mogao kafićima odrediti da stišaju glazbu kako bi se smanjilo širenje korona virusa.</p><p>Ugostitelji su zabrinuti i zbog dolaska zime i zatvaranja terasa kafića.</p><p>- Kapaciteti će nam se smanjiti za 40 posto, a smanjit će se i unutarnji. Kad se zatvore terase promet će pasti još više, a već sada je pao za 47 posto - rekao je Medak koji kaže i da nisu svi jednaki jer zbog manjeg broja onih u kojima se mjere ne provode kako treba ispaštaju svi ostali. Najavio je i nove poteze. </p><p>- Za dva tjedna prosvjedovat ćemo u Zagrebu i nećemo posluživati goste, a ovaj tjedan to će napraviti ugostitelji u Dubrovniku. Pozivamo i ovo nadriugostiteljstvo u Slovenskoj 9 da ni oni tih sat vremena ne poslužuju goste kako nećemo ni mi - rekao je.</p>