'Ugrožava se pravna sigurnost i predvidljivost propisa, a posljedice mogu biti ozbiljne'

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću uputila je Ministarstvu financija i Poreznoj upravi prosvjednu notu povodom postupka e-Savjetovanja o nacrtu prijedloga Uredbe o mjerama društveno odgovornog priređivanja igara na sreću te pratećih pravilnika koji se odnose na prostorne i tehničke uvjete priređivanja igara na sreću u casinima, na automatima i kladionicama. Upozoravaju na ozbiljne manjkavosti samog postupa, ali i sadržaja prijedloga.

HUPIS upozorava kako predloženo nije u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, pratećim pravilnicima i drugim propisima, ali niti onim što je do sada javno komunicirano te se time otvara prostor za različita tumačenja i manipulacije, čime se ugrožava pravna sigurnost i predvidljivost propisa. Navode kako se u predloženim izmjenama pravilnika, ukidanje obveze minimalne udaljenosti od 500 metara između casina i automat klubova provodi na izrazito nejasan, “tih” i pravno nespretan način, bez jasnog obrazloženja i procjene posljedica.

- Posljedice ovakvih izmjena mogu biti ozbiljne, u određenim četvrtima, gdje udaljenost to dopušta, moguće je gomilanje više objekata iste namjene, čime se potpuno poništava svrha ranije uvedenih ograničenja. Pitanje je koja je stvarna svrha izmjena, jesu li zastupnici svjesno podržali takav ishod i kako će se opravdati pred javnošću? Pitanje je i što se postiže ako na mjestima zatvorenih automat klubova ipak niču objekti koji zadovoljavaju udaljenost temeljem nove regulative? Hoćemo li svjedočiti novim „ulicama kockanja“ po cijeloj Hrvatskoj, kao što je bio slučaj u Zagrebu? - pitaju iz HUPIS-a koji napominje kako se zalažu za jednak tretman svih oblika priređivanja igara na sreću.

Kao primjer neusklađenosti s ostalom regulativom navode i prijedlog zabrane rada nedjeljom u objektima za igre na sreću.

- Navedeni je prijedlog udaljen od realnosti priređivanja igara na sreću te je nelogično za očekivati da će poslovanje prestati točno u ponoć sa subote na nedjelju i ponovno započeti u ponedjeljak u ponoć. Logično i pravno ispravno bilo bi omogućiti rad do

nedjelje ujutro te uvesti kontinuirani neradni period od barem 24 sata, tj. do ponedjeljka ujutro. Time bi se postigla dosljednost s naravi djelatnosti, kao i s činjenicom da priređivanje igara na sreću u tom period nastavlja sa radom u casinima te online - navodi se u prosvjednoj noti.

HUPIS traži uklanjanje pravnih nejasnoća i usklađivanje svih odredbi pravilnika, jasnu i transparentnu objavu o ukidanju distance uz obrazloženje i procjenu posljedica, pravno i logički dosljedno uređenje radnog vremena objekata za igre na sreću. Upozorili su i na neprihvatljiv vremenski okvir eSavjetovanja, koje je otvoreno u skraćenom roku i tijekom godišnjih odmora, što je, napominju, suprotno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja.

U prosvjednoj noti HUPIS upozorava na selektivnost i diskriminaciju priređivača, jer su predložena odredbe idu najradikalnije i na dodatnog ograničavanja i opterećivanja automat klubova.

- Posljedica je da će se preko 60 posto objekata zatvoriti, dok isto nije slučaj s drugim oblicima priređivanja te činjenicom da isti posluju i online. Ovakav zaokret, ne djeluje slučajno. Time se šalje poruka da se jedni priređivači ciljano ograničavaju, dok se drugima otvara dodatni prostor. Takva selektivnost je ne samo nelogična, već i opasna po pravnu sigurnost i tržišnu jednakost, jer pokazuje da regulativa nije vođena objektivnim kriterijima zaštite društva, već partikularnim interesima određenih skupina - napominju iz HUPIS-a.

Zabrinjavajuće je, nastavljaju, da se u Zakonu, pratećoj uredbi i pravilnicima ilegalni priređivači i promotori ne spominju niti jednom riječju. Takav izostanak je pravno i politički krajnje nerazumljiv, a ignoriranje činjenice da je gotovo polovica tržišta pod pritiskom ilegalnih aktivnosti znači da predloženi propisi ne adresiraju glavni izvor rizika nego dodatno opterećuju legalne subjekte, dok oni nelegalni ostaju potpuno izvan dosega regulacije.

Javna pretraga pojma “casino” otkriva niz ilegalnih promotora i oglašivača dostupnih i djeci, upozorava HUPIS te pitaju zašto se na to ne reagira, iako su masovno prisutni, lako dostupni i očigledno nelegalni. Zaključuju kako predloženo zahtjeva hitnu i temeljitu reviziju te apeliraju da se uklone pravne praznine i precizno definiraju pojmova, ponavljanje postupka e-savjetovanja u zakonski propisanom roku, jednak tretman svih oblika priređivanja i mjere protiv ilegalnih online priređivača, produljenje rokova implementacije, zadržavanje postojeće regulative o minimalnoj udaljenosti, pravnu i logičku dosljednost u regulaciji radnog vremena i vidljivosti objekata te sprječavanje novih “ulica kockanja” kroz konzistentnu primjenu zakona.