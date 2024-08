Uhićen beogradski odvjetnik: Snimao se kako pjeva pjesmu koja veliča četničkog vojvodu?

Beogradski odvjetnik Nemanja Berić 10. kolovoza se vraćao u Srbiju iz Knina, gdje je bio na odmoru s četvoricom prijatelja, pa ga je na Bajakovu zaustavila policija. Po njega su došli policajci iz Kina, odveli ga pred prekršajnog suca u Šibeniku koji ga je odmah poslao na izdržavanje zatvorske kazne od 15 dana, piše Jutarnji list.

U vožnji do Knina, puštao je i pjevao pjesmu "Do Dinare niđe ne stajem", za koju beogradska ‘Politika‘ tvrdi da je 'patriotska pjesma' koju pjevaju Savo i Ljubiša, te da je upravo zbog toga završio u zatvoru.

Kako bi podijelio svoj 'patriotizam' snimao se i objavio snimku na Facebooku. 'Politika' tvrdi da su to vidjeli hrvatski policajci pa su navodno zaključili da izvođenjem ove pjesme remeti javni red i mir za što je predviđena novčana kazna od 700 do 4.000 eura i kazna zatvora do 30 dana. Međutim, to nije potpuno točno. Odvjetnik Berić izgleda često dijeli svoje vokalne sposobnosti na društvenim mrežama, pa je tako na Instagramu, prema odvjetniku Vladimiru Đukanoviću, objavio snimku s Bajom Malim Knindžom s kojim je pjevao pjesmu koja veliča četničkog vojvodu i zločinca Momčila Popa Đujića.

On je prvi i objavio vijest da je Berić uhićen, piše Jutarnji list. Berićev Instagram profil je zatvoren pa se ne može provjeriti je li informacija od njegovog beogradskog kolege Đukanovića istinita.

Poslali smo upit PU šibensko - kninskoj, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.