Uhićen monstrum: Pustio psa i štence da umru u mukama

U prizemlje svoje obiteljske kuće u Štikadi, zatvorio je ženku psa starosti tri godine koja je nakon toga okotila i četiri psića, ali nije vodio brigu o njima, te su uginili od gladi i žeđi

<p>Uhićen je monstrum (47) iz Štikade kraj Gračaca koji je kujicu sa štencima pustio da uginu u mukama od gladi i žeđi. </p><p>Policija ga je kazneno prijavila za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja.</p><p>- Policijski službenici Policijske postaje Gospić dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom iz Štikade. On se sumnjiči da je početkom lipnja 2020. godine u prizemlje svoje obiteljske kuće u Štikadi, zatvorio ženku psa starosti tri godine koja je nakon toga okotila i četiri psića, a on nije vodio brigu o istima, te im nije osigurao adekvatnu količinu hrane i vode uslijed čega su u vremenu od 1. do 21. srpnja 2020. godine svi uginuli - javlja Maja Brozičević, policijska glasnogovornica Ličko-senjske županije.</p><p>Za uginulu stafordicu Lunu i njezine kučiće saznalo se kad se počeo širiti stravičan smrad iz kuće, a uokolo letjeti muhe. Susjedi su zvali policiju te je nakon prebacivanja vrućeg krumpira nadležnosti, zaključeno da nije riječ samo o nesretno uginulim životinjama nego da ima i elemenata kaznenog djela, a počinitelj je nakon kriminalističke obrade, kazneno prijavljen. Može u zatvor do godine dana.</p>