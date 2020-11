Uhićen Roko Šimac: Glavni akter 'tuluma iz pakla' sam se javio policiji i rekao gdje se nalazi

Šimac je inače nestao prije nešto manje od mjesec dana. Splitska policija je 18. listopada objavila na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba da je od 15. listopada tragala za 28-godišnjakom

<p>Splitska policija jutros je uhitila Roka Šimca. Kako doznaje <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/roko-simac-mora-u-zatvor-ali-policija-ga-jos-nije-nasla-za-glavnim-protagonistom-tuluma-iz-pakla-u-podstrani-raspisana-je-interna-potraga-1056661" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>, on im se sam javio i rekao gdje se nalazi, nakon čega su ga uhitili.</p><p>Njemu je Vrhovni sud prije nekoliko dana povisio zatvorsku kaznu s četiri i pol godine na šest godina zatvora zbog teškog ozljeđivanja djevojke u Podstrani 2012. godine. S obzirom na to da mu je sad pravomoćno izrečena zatvorska kazna dulja od pet godina, zatvor je obvezan.</p><p>Šimac je inače nestao prije nešto manje od mjesec dana. Splitska policija je 18. listopada objavila na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba da je od 15. listopada tragala za 28-godišnjakom koji se u četvrtak udaljio iz stana svojih roditelja u Doverskoj ulici. Policija je nekoliko dana poslije, nakon što su se o njegovu nestanku raspisali gotovo svi mediji, iz svojih evidencija uklonila tu objavu, što znači da su uspjeli stupiti u kontakt s njim te su se uvjerili da je on živ i zdrav i više ga ne vode kao nestalu osobu. </p><p><a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/roko-simac-mora-u-zatvor-ali-policija-ga-jos-nije-nasla-za-glavnim-protagonistom-tuluma-iz-pakla-u-podstrani-raspisana-je-interna-potraga-1056661" target="_blank">Slobodna</a> javlja i da je jedan član njegove obitelji samo koji dan nakon nestanka policiji priopćio i da ima saznanja kako je mladić iz obiteljskog stana otuđio veću količinu zlata i novca.</p><p>Podsjetimo, ovaj 28-godišnjak tereti se da je prije osam godina u Podstrani nanio teške tjelesne ozljede tada 20-godišnjoj djevojci na 'tulumu iz pakla'. Liječnici su ustvrdili da su ozljede morale biti nanesene mehaniziranim predmetom, ali pri izricanju same presude sudac Mlađan Prvan naglasio je da je zločin počinjen rukom. Roku Šimcu dao je četiri i pol godine zatvora. </p><p>Ta prva, nepravomoćna presuda, stigla je četiri godine nakon samog zločina. Dakle, ukupno je prošlo osam godina otkad je gnjusan zločin počinjen.</p>