<p>Nije mogao više izdržati taj pritisak. Postao je depresivan. Mi smo policiji pomogli koliko smo mogli, naveli bi on možda mogao biti. Čekam da ga nađu, trebali su već. Nadam se samo da nije sebi naudio – kazao nam je Ivan, otac 28-godišnjeg Roka Šimca koji je nestao iz obiteljskog stana u Doverskoj ulici u Splitu. </p><p>Splitska policija u nedjelju ujutro objavila je na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba da se od 15. listopada traga za mladićem koji je u trenutku nestanka nosio crnu Adidas duksericu, donji dio sive Adidas trenerke te tenisice. Taj isti mladić u studenom 2016. godine na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i spolni odnos bez pristanka.</p><p>Cijeli događaj koji je zgrozio hrvatsku javnost, podsjetimo, dogodio se u studenom 2012. godine kada je u obiteljskoj kući u Podstrani skupina mladih organizirala tulum koji je ubrzo postao tulum iz pakla. Tada 20-godišnji Roko i njegova prijateljica s fakulteta htjeli su privatnost, zbog čega je ostatak ekipe napustio prostoriju. </p><p>Nakon nekog vremena jedna djevojka je ušla unutra i zatekla stravičan prizor: cura je ležala u lokvi krvi, u nesvijesti, a Roko je izbezumljen stajao pokraj nje. Trosatnom operacijom splitski liječnici uspjeli su djevojci spasiti život, imala je teške ozljede spolovila, anusa i unutarnjih organa. Ozljede su bile toliko strašne da se navodilo kako je korišten rotirajući mikser, no dio liječnika nije isključio mogućnost ni da su nastale rukom. </p><p>- To što je on napravio je za svaku osudu. On ne pije, a taj dan je pio, možda su mu što u čašu ubacili. Nije on imao namjeru toliko joj nauditi, smatra da je sve velika nepravda. Pa on i ta djevojka u par navrata su se i našli nakon što je ona izašla iz bolnice. Njega to strašno muči, godinama, već osam godina to njega izjeda, izludio je. Sada ga je čekala odluka Vrhovnog suda, ročište je zakazano 29. listopada, to ga je ispalilo – brani otac Ivan svog sina. </p><p>Spomenutog datuma Vrhovni sud trebao je, ili potvrditi odluku Županijskog suda u Splitu nakon čega bi Roko trebao ići na odsluženje zatvorske kazne, ili slučaj opet vratiti u sudnicu, na početak, ako smatraju da je potrebno. Što je Roko radio proteklih godina, pitamo oca. </p><p>- Prekinuo je studij ekonomije na četvrtog godini, nije više mogao. Onda je nešto radio, bio je i u Dubrovniku. Naša je obitelj stigmatizirana, misle da smo svi kriminalci. Meni su srušili dvije kuće u Rogoznici, od čega jednu greškom, nisu smjeli. Onda su me nedavno radnici na drugom gradilištu optužili da sam im dolazio prijetiti, a to nije istina i to sam dokazao. Sve je to utjecalo i na njega i njegovo stanje – prepričava nam otac Ivan. </p><p>U Podstrani se s gnušanjem prisjećaju strašnog događaja. Bilo je to na dan kad je oslobođen Ante Gotovina, slavila je cijela zemlja. </p><p>- Ma toliko se pucalo u ulici, petarde, cijela ulica je bila puna dima. Gledala sam kroz prozor. U neko doba, dojurila je Hitna. Ma nije mi bilo ni na kraj pameti bilo da se tu, stotinjak metara dalje događa nekakva drama. Tko to može pomisliti. Palo mi je na pamet da nije neka ozljeda od petarde – priča nam mještanka Podstrane. </p><p>Tek sutradan ujutro saznali su što se događalo u kući, u stanu u kojem sada više nitko ne živi. </p><p>- Ujutro je bilo sve puno policije, 'češljali' su po travi i grmlju po ledinama i oko kućama u susjedstvu. Izašla sam vani pitati ih što to rade, rekli su samo da nešto traže - prisjeća se se žena. </p><p>Svi su mahom u nevjerici kako je moguće da počinitelj, iako nepravomoćno osuđen, toliko dugo bude na slobodi, i ne samo to, nego kako je netragom nestao. </p><p>- Tako im uteć', to može biti samo kod nas – slažu se mještani nerado pričajući o događaju koji im je prije osam godina 'proslavio' ulicu. </p><p>U slučaju 'tuluma iz pakla' predsjedavao je sudac Mlađan Prvan koji je obrazlažući presudu kazao kako je optuženik, u cilju svog seksualnog zadovoljavanja i protivno njezinoj volji, oštećenoj nanio teške tjelesne ozljede. </p><p>Optuženik je, naveo je sudac, znao da mu se ona ne može oduprijeti zbog privremene duševne poremećenosti izazvane akutnom instoksikacijom alkoholom. Županijsko državno odvjetništvo tražilo je kvalifikaciju djela ubojstva u pokušaju, no to nije prihvaćeno. </p><p>Tako je Roko za nanošenje teških tjelesnih ozljeda dobio četiri godine zatvora, a za spolni odnos bez pristanka osam mjeseci mjeseci, te mu je određena jedinstvena kazna zatvora od četiri i pol godine. U kaznu mu se naime, uračunalo vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru.</p>