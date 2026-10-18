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Nacional tvrdi: Uhićen je Stipe Lekić? Policija: Ne možemo potvrditi tu informaciju...

Piše 24sata,
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Nacional tvrdi: Uhićen je Stipe Lekić? Policija: Ne možemo potvrditi tu informaciju...
Foto: 24sata
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Lekić je bivši tajnik Torcide i jedan od vođa sramotnog kortea u kojem se slavilo Hitlera i Auscwitz

Kako piše Nacional, uhićen je Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide i jedan od vođa sramotnog kortea u kojem se slavilo Hitlera i Auscwitz. Nacional je informaciju objavio pozivajući se na izvore iz visokih splitskih pravosudnih krugova. Kako su nam rekli sugovornici iz splitske policije, nemaju informaciju da je uhićen i da se javio u zatvor.

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Foto: Policija

Posjetimo, Lekić nije nepoznat splitskoj publici. Riječ je o dugogodišnjem članu Torcide, čovjeku koji je vodio mnogobrojna navijanja i znao podignuti cijelu sjevernu tribinu Poljuda na noge.

- Ne možeš biti normalan i tako dobro voditi navijanje. On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona - opisuje ga jedan od sugovornika iz struktura Hajduka.

Po struci Lekić nije samo navijač. Poznanici kažu da je neko vrijeme vodio studio za tetoviranje, no njegova prava strast oduvijek su bile tribine i Hajduk.

storyeditor/2025-11-12/IMG_9657.jpeg
storyeditor/2025-11-12/IMG_9657.jpeg | Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

- Ne znam gdje sad radi, vodio je jedno vrijeme studio za tetoviranje, ali čime se sad bavi, ne znam. To znaju njegovi prijatelji, navijači, ali oni imaju kodeks i to se drži među njima, ništa ne izlazi van - objašnjava nam sugovornik.

Svoja politička uvjerenja nikada nije skrivao. Još 2007. godine mediji su zabilježili povorku torcidaša predvođenih Lekićem, odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend” i simbol Trećeg Reicha, koji u kandžama, umjesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvijek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.

NACIZAM U SPLITU DOZNAJEMO U bijegu i bivši tajnik Torcide i jedan od vođa nacističkog kortea Stipe Lekić!
DOZNAJEMO U bijegu i bivši tajnik Torcide i jedan od vođa nacističkog kortea Stipe Lekić!

Lekić je svojedobno obnašao dužnost tajnika Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije “zbog smjene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala. Lekić je bio među onima koji su, sa Žanom Ojdanićem, sudjelovali u izmjenama statuta Kluba navijača Torcida, otvarajući mogućnost da navijači stječu dionice u sportskim društvima.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima Lekić pozira ispred roštilja, razgolićen. Njegovo tijelo priča neku svoju priču: na ruci grb Splita, na prsima šahovnica i lik Ante Gotovine, među mnogim drugim tetovažama koje svjedoče o njegovim idolima i simbolima.

Njegova privrženost nacionalnim simbolima i ratnim herojima savršeno se uklapa u profil navijačkog vođe iz Splita.

- On je oduvijek bio ponosan što je Hrvat, katkad je i tvrdoglav, a jasno, nikad nije dao na svoj Hajduk - objašnjava njegov poznanik.

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Komentari 15
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