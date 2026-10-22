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ŽALBE STIGLE OD VEĆINE

Uhićeni Torcidaši žalili se na odluke o istražnom zatvoru, policija traga za još sedmoricom

Piše 24sata,
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Uhićeni Torcidaši žalili se na odluke o istražnom zatvoru, policija traga za još sedmoricom
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Podsjetimo, u utorak su se sami u splitski zatvor javili predsjednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić, poznat pod nadimkom Raba i Denis Šipić

Kako doznajemo sa Županijskog suda u Splitu uhićeni huligani žalili su se na odluku o istražnom zatvoru.

- Izvještavam Vas kako je većina okrivljenika podnijela žalbe, međutim predmet po žalbi još nije upućen na izvanraspravno vijeće na daljnje postupanje jer rok za podnošenje žalbe još nije istekao za sve okrivljenike - rekli su nam sa suda.

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Foto: Policija

Podsjetimo, u utorak su se sami u splitski zatvor javili predsjednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić, poznat pod nadimkom Raba i Denis Šipić. Policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom koje su se uzvikivale nacističke i antisemitske parole. Prije njih su se javili i Stipe Lekić i Leonardo Vučak, za kojima je policija također tragala.

S druge strane, od sugovornika iz vrha splitske policije doznajemo kako je još sedam navijača u bijegu.

- Njih 16 je u zatvoru i jedan maloljetnik je pušten od strane suca uz mjere opreza - rekao nam je sugovornik iz policije

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Svima njima sudac istrage Županijskog suda u Splitu ranije odredio  jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

Prema zadnjim informacijama iz splitsko-dalmatinske policije nakon sramotne povorke kazneno su prijavili 23 osobe zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju. Splitskim ulicama huligani su uzvikivali "Gazi Židove", "Auschwitz" i "Ustani, Adolfe", a pjevale su se i pjesme o paljenju Židova ali i Ani Frank. 

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