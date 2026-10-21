Navijači Hajduka: 'Sami sebi najveći neprijatelji', 'Neka plate počinitelji', 'Polovica Šotičeka'

Hajduk će utakmicu četvrtog kola Konferencijske lige protiv Sint-Truidensea na Poljudu odigrati pred praznim tribinama. Posljedica je to Uefine odluke nakon utakmice prvog kola, u kojoj je Hajduk s 2-1 na Poljudu pobijedio Ajax.

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Pokretanje videa... VIDEO Hajduk-Varaždin gol | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Podsjetimo, tada je desetak minuta bila prekinuta utakmica zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Uz prazne tribine, Hajduk je dobio i udarac po džepu u iznosu od 96.000 eura.

Uz to, Uefa je Hajduku izrekla i uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom, splitski klub mogao bi ponovno dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Brojni navijači Hajduka izrazili su svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici kluba. Zbog ponašanja pojedinaca mnogi će ostati uskraćeni europske utakmice koje su se dugo čekale u Splitu. U nastavku prenosimo najpopularnije komentare s Facebook stranice.

"Nitko nije veći od Hajduka, pa ni Torcida."

"Sami sebi najveći neprijatelji. Ali, glavno da se uvijek u drugima traži krivac."

"Kakva vam je ovo reakcija, skupite hrabrosti i reagirajte kao pravi i normalan klub!''

''Što ćemo s ljudima koji su kupili paket ulaznica za domaće utakmice u Europi? Hoće dobiti povrat novca i gdje ga traže?"

"Neka plate počinitelji, što je klub kriv?"

"To je polovica iznosa koji je potreban za otkupiti Šotičeka."