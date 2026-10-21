Brojni navijači Hajduka izrazili su svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici kluba. Zbog ponašanja pojedinaca mnogi će ostati uskraćeni europske utakmice koje su se dugo čekale u Splitu
Navijači Hajduka: 'Sami sebi najveći neprijatelji', 'Neka plate počinitelji', 'Polovica Šotičeka'
Hajduk će utakmicu četvrtog kola Konferencijske lige protiv Sint-Truidensea na Poljudu odigrati pred praznim tribinama. Posljedica je to Uefine odluke nakon utakmice prvog kola, u kojoj je Hajduk s 2-1 na Poljudu pobijedio Ajax.
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Podsjetimo, tada je desetak minuta bila prekinuta utakmica zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Uz prazne tribine, Hajduk je dobio i udarac po džepu u iznosu od 96.000 eura.
Uz to, Uefa je Hajduku izrekla i uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom, splitski klub mogao bi ponovno dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica.
Brojni navijači Hajduka izrazili su svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici kluba. Zbog ponašanja pojedinaca mnogi će ostati uskraćeni europske utakmice koje su se dugo čekale u Splitu. U nastavku prenosimo najpopularnije komentare s Facebook stranice.
"Nitko nije veći od Hajduka, pa ni Torcida."
"Sami sebi najveći neprijatelji. Ali, glavno da se uvijek u drugima traži krivac."
"Kakva vam je ovo reakcija, skupite hrabrosti i reagirajte kao pravi i normalan klub!''
''Što ćemo s ljudima koji su kupili paket ulaznica za domaće utakmice u Europi? Hoće dobiti povrat novca i gdje ga traže?"
"Neka plate počinitelji, što je klub kriv?"
"To je polovica iznosa koji je potreban za otkupiti Šotičeka."
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