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NISU ZADOVOLJNI

Navijači Hajduka: 'Sami sebi najveći neprijatelji', 'Neka plate počinitelji', 'Polovica Šotičeka'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Hajduka: 'Sami sebi najveći neprijatelji', 'Neka plate počinitelji', 'Polovica Šotičeka'
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Brojni navijači Hajduka izrazili su svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici kluba. Zbog ponašanja pojedinaca mnogi će ostati uskraćeni europske utakmice koje su se dugo čekale u Splitu

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Hajduk će utakmicu četvrtog kola Konferencijske lige protiv Sint-Truidensea na Poljudu odigrati pred praznim tribinama. Posljedica je to Uefine odluke nakon utakmice prvog kola, u kojoj je Hajduk s 2-1 na Poljudu pobijedio Ajax.

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Hajduk-Varaždin gol VIDEO
Hajduk-Varaždin gol | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Podsjetimo, tada je desetak minuta bila prekinuta utakmica zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Uz prazne tribine, Hajduk je dobio i udarac po džepu u iznosu od 96.000 eura. 

Uz to, Uefa je Hajduku izrekla i uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom, splitski klub mogao bi ponovno dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Brojni navijači Hajduka izrazili su svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici kluba. Zbog ponašanja pojedinaca mnogi će ostati uskraćeni europske utakmice koje su se dugo čekale u Splitu. U nastavku prenosimo najpopularnije komentare s Facebook stranice.

"Nitko nije veći od Hajduka, pa ni Torcida."
"Sami sebi najveći neprijatelji. Ali, glavno da se uvijek u drugima traži krivac."
"Kakva vam je ovo reakcija, skupite hrabrosti i reagirajte kao pravi i normalan klub!''
''Što ćemo s ljudima koji su kupili paket ulaznica za domaće utakmice u Europi? Hoće dobiti povrat novca i gdje ga traže?"
"Neka plate počinitelji, što je klub kriv?"
"To je polovica iznosa koji je potreban za otkupiti Šotičeka."

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