Stara imena, nova akcija. Navodno se radi o malverzacijama zemljištem
Akcija Uskoka u tri grada, opet je uhićen gradonačelnik Nove Gradiške! Reketario ugostitelje?
Kako 24sata neslužbeno doznaje, Uskok i policija su ušli i u prostorije Turističke zajednice Nove Gradiške.
Grgić je, prema zasad neslužbenim informacijama, od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili platiti taj reket. Tu su i neslužbene informacije da je muljao i sa zakupom gradskog zemljišta i to na način da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup. Grgić je inače vlasnik tvrtke Entazis koja se bavi arhitektonskim projektiranjem.
Kako 24sata doznaje, na meti istražitelja je opet gradonačelnik Nove Gradiške, Vinko Grgić. Policija od ranog jutra pretresa njegovu kuću. Grgić je inače već otprije optužen za korupciju, a njegov odvjetnik Fran Olujić za 24sata kaže da nije znao za jutrošnju akciju, niti ga je Grgić zvao.
Grgić, bivši SDP-ovac, suoptuženi je s Krešom Petekom i Draženom Barišićem, bivšim HDZ-ovim gradonačelnikom Velike Gorice zbog muljanja s EU fondovima. Na Županijskom sudu u Zagrebu u tijeku je suđenje, a trenutno su u fazi čitanja dokaza koje je prikupio EPPO.
Grgića, Barišića i Peteka, EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, koji su financirani iz EU fondova, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navedeno je u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.
Grgić se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobiti poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete.
Uskok provodi hitne dokazne radnje u tri hrvatska grada.
- Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - stoji u priopćenju.