Akcija Uskoka u tri grada, opet je uhićen gradonačelnik Nove Gradiške! Reketario ugostitelje?

NA METI GRGIĆ

Kako 24sata doznaje, na meti istražitelja je opet gradonačelnik Nove Gradiške, Vinko Grgić. Policija od ranog jutra pretresa njegovu kuću. Grgić je inače već otprije optužen za korupciju, a njegov odvjetnik Fran Olujić za 24sata kaže da nije znao za jutrošnju akciju, niti ga je Grgić zvao.

Grgić, bivši SDP-ovac, suoptuženi je s Krešom Petekom i Draženom Barišićem, bivšim HDZ-ovim gradonačelnikom Velike Gorice zbog muljanja s EU fondovima. Na Županijskom sudu u Zagrebu u tijeku je suđenje, a trenutno su u fazi čitanja dokaza koje je prikupio EPPO.

Grgića, Barišića i Peteka, EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, koji su financirani iz EU fondova, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navedeno je u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

Grgić se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobiti poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete.