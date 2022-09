Uhićenu HDZ-ovku Magdalenu D. nazivali su 'pravnicom u neprestanoj borbi za pravdu'

Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stažirala u Europskom parlamentu kao asistentica zastupnice Mariye Gabriel iz Bugarske u sklopu kojeg je među ostalim pratila i sastanke Odbora za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, dvije godine je provela u Gradskoj upravi Grada Zagreba, nakon čega se vratila u odvjetničke vode u Međimurju. Uskoro je zasjela u fotelju voditeljice iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO), a u srijedu ujutro, svoju standardnu fotelju zamijenila je stolcem u sobi za ispitivanje u Uredu Europskog javnog tužitelja.

Impresivna biografija Magdalene Dovečer (36), koja je 2013. izabrana za predsjednicu mihovljanskog ogranka HDZ - a, zbog sumnje na pokušaj namještanja natječaja vrijednog milijun kuna tako je dobila veliku mrlju. Ambiciozna Dovečer je 2016. godine, iste godine kad prelazi u HAMAG BICRO, dala intervju za eMedjimurje.net.hr u kojem je opisala svoj karijerni put. Nazivaju ju 'pravnicom u neprestanoj borbi za pravdu'.

- Tjedno sigurno izdvojim i po osam sati na davanje pravnih savjeta rodbini i prijateljima, međutim nije mi teško jer rado volim pomoći svima, a najviše bliskim ljudima. Ujedno mi je to i najveći izazov te mogućnost da još više naučim o nekom specifičnom području - rekla je tad.

Zbog pomoći rodbini je i došla na radar istražitelja. Naime, zamjenici europske tužiteljice vjeruju da je Dovečer napravila sve što je mogla da natječaj za posao s promotivnim materijalima za spajanje općina vrijedan milijun kuna prilagodi tvrtki svog rođaka kako bi ga upravo on i dobio. Cijela stvar trebala je biti financirana iz EU fondova pa je privuklo pozornost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a onda i europskog tužiteljstva. Navodni pokušaj pogodovanja se dogodio 2020. godine, a odustala je od 'operacije' kad je shvatila da su joj istražna tijela za petama.

U intervjuu iz 2016. godine otkrila je i kako se nosi sa sumnjama da joj klijenti nisu uvijek nevini.

- Svaki sudski postupak je poput teniskog meča u kojem postoje dva suprotstavljena igrača i sudac. Jedini cilj svakog igrača je pobjeda, a jednako je i u odvjetničkoj profesiji. Dakle, isključivo sam usmjerena na to kako najbolje zastupati interese svoje stranke i polučiti najbolji mogući uspjeh za istu. Bez problema mogu potisnuti osjećaje stremeći pritom ka jedinom cilju, a to je pobjeda - izjavila je.

Iz Ureda europskog javnog tužitelja su rekli da neće davati više nikakve informacije dok ne odluče o daljnjem postupanju nakon ispitivanja Dovečer i drugog uhićenog. Slučaj je komentirao i predsjednik države.

- Nama se stalno spočitava da krademo europski novac, a to je naš novac. Mi smo jako tanko iznad vode i onda živiš stalno u strahu da će doći europski istražitelj. To je naš novac, a ne europski novac. Ako ga i ima, to je vrlo malo - rekao je Milanović.

No iako i Hrvatska sudjeluje u financiranju EU fondova, kontrola trošenja tog novca je puno rigoroznija jer se odvija po europskim standardima pa su u Ured europskog tužitelja nedavno zaposlili još troje tužitelja koji su prije radili u USKOK - u i pokazivali odlične rezultate. Sudeći po broju slučajeva u Hrvatskoj, trebat će ih još.

