AKCIJA BORDER

Uhitili carinike u BIH zbog mita

Livno: Policija Bosne i Hercegovine | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Akcija pod kodnim nazivom "Border", kako prenose lokalni mediji, rezultat je dugotrajne istrage u kojoj su sudjelovali prikriveni policajci.

Četvorica carinika uhićena su u srijedu po nalogu Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su umiješani u korupciju, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) potvrdili su kako su njihovi pripadnici proveli pretrage i uhićenja na području Banje Luke i Doboja.

Policijske racije obuhvatile su i urede Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) kako se u BiH naziva carinska uprava.

Oni su pretvarajući se da su vozači kamiona carinicima nudili mito kako bi im dopustili prelazak granice bez carinskog nadzora.

Iz sjedišta UNO-a u Banjoj Luci reagirali su izjavom u kojoj su naveli samo kako su spremni surađivati u istrazi.

"U potpunosti podržavamo rad tijela za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini te ovim putem još jednom ističemo da su svi službenici UNO-a obvezni u svom radu postupati profesionalno, nepristrano i sa integritetom", stoji u njihovu priopćenju.

