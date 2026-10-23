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'PALI' U BIH I ŠVICARSKOJ

Uhitili još dva Torcidaša: Jedan je bio osuđen kao član poznate bande, drugi 'pao' u Švicarskoj

Piše Luka Safundžić,
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Uhitili još dva Torcidaša: Jedan je bio osuđen kao član poznate bande, drugi 'pao' u Švicarskoj
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Splitsko-dalmatinska policija danas je je objavila fotografije još četvorice muškaraca koje traži zbog sumnje da su sudjelovali u incidentu...

Jedina zločinačka organizacija ovdje ste vi! I ona lažljiva vještica tamo, rekao je prilikom izricanja presude prije nekoliko godina Luka Buzdovačić zvani Sken. Kako doznaju 24sata, upravo Sken je uhićen sada u Livnu. Podsjetimo, kako je objavila Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) pripadnik navijačke skupine Torcide uhićen je u petak na području Livna po tjeralici vlasti u Zagrebu zbog sumnje da je sudjelovao u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu prošloga tjedna.

Uhićen je na temelju međunarodne tjeralice Nacionalnog središnjeg ureda Interpola Zagreb. Nakon kriminalističke obrade bit će predan u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine koji će odlučiti o njegovu izručenju. 

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Još jednog Torcidaša uhitili u Livnu zbog nazi kortea u Splitu

Buzdavčić nije nepoznat splitskoj javnosti. Prije nekoliko godina osuđen je kao član bande Deana Majstorovića zvanog Điđi. Naime, bio je među članovima kriminalne skupine koja je, prema presudi, pod Điđijevim vodstvom od sredine 2019. godine do kraja svibnja 2020. godine kada je većina uhićena, planirala likvidaciju T.M. zbog duga vezanog za drogu, potpaljivala auta i drugu imovinu radi zastrašivanja i reketarenja, preprodaju kokaina iz Južne Amerike, odnosno heroina i marihuane na našem području.

Treba reći i kako je Slobodna Dalmacija objavila i kako je Švicarskoj uhićen još jedan pripadnik Torcide za kojim je tragala splitska policija, a ta je informacija potvrđena i za 24sata.

Riječ je o 33-godišnjem Ivanu Karanu s prebivalištem u Vodicama, koji se u Švicarskoj, prema našim informacijama, nalazi zbog posla, a ne zbog odlaska na Hajdukovu utakmicu. Ni boravak u inozemstvu nije ga, međutim, zaštitio od policijske potrage.

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Foto: Policija

Splitsko-dalmatinska policija danas je je objavila fotografije još četvorice muškaraca koje traži zbog sumnje da su sudjelovali u incidentu. Zbog sumnje u javno poticanje na nasilje i mržnju povezano s tim događajem kazneno su prijavljene 23 osobe, a policija je nastavila potragu za osumnjičenicima.

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