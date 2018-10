Uhitili manijaka iz Beograda koji je zlostavljao djevojčicu

Beogradska policija uhitila je je I. M. (37), manijaka koji je zlostavljao tinejdžericu (15) u tramvaju u Beogradu dok su ostali putnici samo gledali.

Osumnjičeni za spolno uznemiravanje će u roku od 48 sata biti priveden na saslušanje u Prvo osnovno tužilaštvo, nakon čega će odlučiti o daljem postupanju, kažu za Tanjug u tom tužilaštvu.

Manijaka su uhitili nakon što se na društvenim mrežama pojavio užasan video na kojem se jasno vidi kako muškarac prilazi tinejdžerici i počinje je grliti, 15-godišnjakinja ga pokušava odgurnuti od sebe, ali on je sve napasniji. Ostali putnici nisu ni prstom mrdnuli kad se priljubio uz djevojčicu, dodirivao je po grudima i tijelu, a glavu joj nabio na staklo od prozora, javlja Blic.

Uhitili ga jer je ukrao burek

Inače, policija ga je pronašla nakon što je ukrao burek iz pekare. Naime, u četvrtak oko 23 sata djelatnica pekare na Zrenjaninskom putu nazvala je policiju nakon što je muškarac ušao iza pulta, uzeo nož, odrezao dva komada bureka, stavio u vrećicu i izašao van. Policija ga je pronašla nedaleko od pekare, legitimirala i ustanovila da se radi o manijaku koji je zlostavljao djevojčicu.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u emisiji na TV Prva kazao je da je manijak identificiran kao I. M. sa prebivalištem u beogradskoj općini Palilula i da je uhićen.

- On se sumnjiči za ovu užasnu stvar, svi smo bili pogođeni i potreseni onim što smo vidjeli na toj snimci i kao roditelj mogu reći da ne postoji mogućnost da to mirno promatrate i da ne osjetite ogroman bijes i ljutnju zato što se tako nešto dogodilo - rekao je Stefanović i dodao da je policija brzo reagirala.

Javila se i druga žrtva

- Bilo je jezivo, pribijao se uz mene, dahtao mi je za vrat i šaputao nešto. Viknula sam glasno: 'Bolesnik' da me svi čuju i odgurnula ga torbom, ali nitko nije reagirao - opisala je za Blic Beograđanka koju je I. M. napastovao isti dan.

- Prepoznala sam ga čim sam vidjela snimku. Bio je isto obučen i nosio je vrećicu u ruci - rekla je ona.

Kako kaže, vozila se autobusom na liniji 73 kada ju je manijak napao.

'Dahtao mi je za vrat i šaputao nešto'

- To je bilo 23. listopada oko 14 sati. Sjedila sam na uzdignutom sjedištu kada sam primijetila da me muškarac koji je stajao pored dodiruje po butini. U prvi mah sam pomislila da je bilo slučajno, međutim on je nastavio - priča i dalje uznemirena studentica iz Beograda. Ona je otišla na sredinu busa gdje je bila veća gužva, ali on je krenuo za njom, stao je tako da joj onemogući prolaz. Niti u njezinom slučaju nitko od putnika nije reagirao.

- Bilo je jezivo, pribijao se uz mene, dahtao mi je za vrat i šaputao nešto. Tada sam viknula: 'Bolesnik!' i odgurnula ga torbom, međutim nitko od putnika nije reagirao - ispričala je. Pokušala je pobjeći do zadnjih vrata, ali on ju je i dalje slijedio. Stao joj je posve blizu.

Nitko nije reagirao

- Mislila sam da ću biti sigurnija ako se pribijem uz žene koje su stajale tu, ali ni kada sam viknula na njega nitko nije reagirao. Jako sam se uplašila, nisam znala što da radim. Palo mi je na pamet i da ga fotografiram, ali sam bila u strahu da bi moglo eskalirati u nešto gore - prepričava ona. Istrčala je iz autobusa čim su se otvorila vrata, a manijak srećom nije krenuo za njom.

- Kada sam na društvenim mrežama vidjela njegovu fotografiju, sledila sam se. Odmah sam ga prepoznala po majici i soku koji nosi u vrećici. Neću zaboraviti tu facu dok sam živa - kaže ona, dodajući da moli sve građane da reagiraju kada vide nešto sumnjivo u svojoj okolini.

Ministarstvo pravde poziva na građane da prijave nasilje

Ministarstvo pravde najoštrije je osudilo napad i fizičko maltretiranje djevojke u tramvaju i pozvalo građane da prijave svako nasilje koje su primijetili ili su mu svjedočili.

Susjedi: Jako je čudan, pričao je s vrapcima

- Znamo ga kao vrlo čudnog, pričao je po parku s vrapcima, nudio okolo neke izmišljene dolare, mumljao, mlatarao rukama, svi smo ga izbjegavali... Viđali smo ga prethodnih dana po kraju kako tumara okolo, a prije nego što je sinoć ušao u pekaru sjedio je sat vremena ispred, jeo čokoladicu, prvo pričao sam sa sobom, a onda i skršio cijelu autobusnu stanicu. Ponavljao je sam za sebe: "Da li da idem na posao ili pod Ostrog" - ispričala je za Kurir jedna susjeda koja je željela ostati anonimna.