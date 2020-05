Lovili pijane vozače: S 2,49 u krvi zabio se u parkirani auto

U srijedu 13. svibnja 2020. oko 19.55 sati u mjestu Antunovac (kod Pakraca) u prometu je zatečen 57-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 2,49 promila upravljao osobnim automobilom marke „Chevrolet“, daruvarskih registarskih oznaka i koji je prethodno na obilježenom parkiralištu udario u parkirani osobni automobil marke „Audi“, daruvarskih registarskih oznaka, u vlasništvu 39-godišnjaka. Nakon udara 57-godišnjak je napustio mjesto događaja, a da nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je upravljao.

Istoga dana oko 20.30 sati u Požegi u Županijskoj ulici, policijski službenici su prilikom kontrole prometa zatekli 46-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,89 promila upravljao osobnim automobilom marke „Audi“, požeških registarskih oznaka.

U četvrtak 14. svibnja 2020. oko 2.40 sati u mjestu Migalovci, u prometu je zatečen 37-godišnjak koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom „B“ kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,55 promila upravljao teretnim automobilom marke „Renault“, đakovačkih registarskih oznaka, a kod sebe nije imao niti jedan dokument kojim bi se mogao utvrditi njegov identitet.

Svi počinitelji su smješteni u posebnu prostoriju policije i protiv njih slijedi prekršajni nalog.

Za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola predviđene su novčane kazne od 500,00 do 20.000,00 kuna ili do 60 dana zatvora, ovisno o koncentraciji alkohola u organizmu. Pored toga se izriču i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom koje mogu biti izrečene od mjesec dana do dvije godine.

Također se učestalim počiniteljima najtežih prometnih prekršaja može privremeno oduzeti vozilo. Vozači koji budu zatečeni da upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola bit će smješteni u posebnu prostoriju policije do otriježnjenja, odnosno uhićeni i privedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda.

Tema: Hrvatska