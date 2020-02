Uhitili su Jerka Malvasiju zbog iznuđivanja Giljanovićevog oca

Policija je uhitila Jerka Malvasiju (34) zbog iznuđivanja Zvonka Giljanovića (63), oca Ivana Giljanovića Gilje, nepravomoćno osuđenog za pokušaj ubojstva Marka Bekavca.

Osim toga, Giljo već otprije ima presudu zbog iznuđivanja, zbog čega je odležao tri godine i deset mjeseci.

I Malvasija je stari znanac policije i crne kronike. U centru pozornosti našao se opet nedavno, nakon trostrukog ubojstva u Splitu, za koja je osumnjičen Filip Zavadlav.

Prema neslužbenim informacijama, Malvasija je bio Zavadlavova glavna meta te ga je navodno tražio kod kuće. Malvasija je negirao te navode.

- Gledao sam Hajduka na utakmici, vidim netko me zove. Ja se javljam, slabo se čuje. Nakon što je utakmica završila, javljam se opet, pitam tko je. On kaže: Ja sam Jerko Malvasija. Govorim mu ne znam tko je on. A on je onda počeo svoje priče, tražio je 250 tisuća eura do 1. travnja. Govorio sam mu da me pusti na miru. Policija je valjda to prisluškivala, pa me nazvala i pitala što se događa, a ja sam im rekao sve znate, sami ste čuli - rekao nam je Zvonko Giljanović.

- Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom. Utvrđena je sumnja da je u više navrata telefonskim putem prijetio 63-godišnjaku tražeći od njega novac radi navodnog duga člana njegove obitelji. Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje spomenuti koristi, te je tom prilikom pronađeno i oduzeto 7,7 grama marihuane. Nadalje, sumnjiči se i za kazneno djelo krađe osobnog vozila Golf 19. veljače u Splitu koje je jučer uočeno i zaustavljeno u prometu na području Splita. Uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela predan je policijskom pritvorskom nadzorniku, te je zbog zlouporabe droge podnesen optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu - javlja splitska policija.

Također, Malvasija je osuđen zbog dilanja nakon što ga je 2013. policija uhvatila s vozilom punim marihuane. On i sudionik su pokušali pobjeći, ali pukla im je guma.

Pronađena su im dva i pol kilograma marihuane, a Malvasija je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora. Međutim, iza rešetaka je zaglavio na više od šest godina.

