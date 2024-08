Uhitili su liječnicu u Zadru. Kolegi plaćala dopust dok je kod nje radio u privatnoj klinici

Šefica odjela u zadarskoj bolnici uhićena je zbog sumnje da je kolegi odobravala plaćene dopuste i pisala prekovremene sate dok je radio u njenoj privatnoj klinici, zbog čega je kazneno prijavljena i predana u policijski pritvor, doznaje se u četvrtak u zadarskoj policiji.

Policija je, ne navodeći identitete, objavila da je zbog zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave prijavila 58-godišnju liječnicu i godinu dana starijeg liječnika.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o voditeljici Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Zadar Suzani Konjevod i njezinom kolegi, liječniku Samiru Čanoviću.

Policija sumnja da je od početka 2019. do kraja 2023. liječnica kao voditeljica odjela "neosnovano i neutemeljeno odobravala osumnjičenom višekratno plaćene dopuste iako svjesna, da na to nema pravo". Za to vrijeme osumnjičeni liječnik je obavljao prethodno zakazane medicinske preglede i zahvate u njezinoj privatnoj poliklinici.

Neosnovani plaćeni dopusti su liječniku obračunati i plaćeni prilikom obračuna plaće, a sve na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu RH, navodi policija.

Osumnjičeni su i da su za vrijeme radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi obavljali zdravstvene preglede i operacijske zahvate u privatnoj poliklinici i pritom upisivali neistinite podatke o prekovremenom radu.

"Postupanjem na navedeni način osumnjičeni su izravno sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 25.000 eura, a za koji iznosu su ujedno i oštetili zdravstvenu ustanovu u vlasništvu RH. Privatnoj poliklinici je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od preko 55 000 eura", izvijestila je policija.