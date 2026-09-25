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PREKRŠIO SIGURNOSNE MJERE?

Uhitili Tomislava Horvatinčića!

Piše Ivan Štengl,
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Uhitili Tomislava Horvatinčića!
Foto: 24sata
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Horvatinčić je uhićen nekoliko dana nakon što je snimljen za volanom terenca u Zagrebu

Tomislav Horvatinčić uhićen je u četvrtak, doznaje Index. Uhitili su ga nekoliko dana nakon što su u javnost izašle njegove fotografije za volanom terenca u Zagrebu.

Kako piše Index, uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće, a ta mjera se odnosi na zabranu upravljanje svih motornih vozila. 

Poslali smo upit Županijskom sudu u Puli znači li ovo da je Horvatinčić prekršio mjere uvjetnog otpusta i hoće li se vratiti na izdržavanje kazne.

Odlukom pulskog Županijskog suda 18. srpnja 2025. godine pušten je na uvjetni otpust. Horvatinčić je većinu kazne služio u kaznionici poluotvorenog tipa koja u svom sastavu ima i otvoreni odjel. Ljudi su ga snimili kako tijekom izdržavanja kazne šeće s plavušom Zagrebom, šopingira, često je bio u toplicama gdje je znao i psovati one koji su ga snimali, pio kave u Samboru za vikende...

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Znao je biti snimljen i na suvozačkom mjestu, ali ovo je prvi put da je za volanom.

Prema posljednjim podacima, Horvatinčić je 2017. ostao bez vozačke nakon što su mu utvrdili trajnu zdravstvenu nesposobnost za vožnju. Dvije godine kasnije sud mu je izrekao i petogodišnju zabranu upravljanja svim vozilima, a u nju se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.

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