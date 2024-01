Uhitili Zvonka Bedea, šefa Drava Internationala. Priveli su ga zbog zakapanja otpada?

Tri mjeseca nakon što je planuo golemi požar u osječkoj tvrtki za preradu plastičnog otpada Drava international, policija je u srijedu ujutro u službene prostorije privela vlasnika tvrtke Zvonka Bedea, ali i dva njegova djelatnika. Neslužbeno doznajemo da je riječ o V. L., inženjeru građevinarstva, koji je u Drava internationalu bio zadužen upravo za zaštitu okoliša, te o Z. Z., također inženjeru, koji je jedan od rukovoditelja u tvornici. Bedea su uhitili na radnome mjestu, u tvornici Drava, nakon čega je o tome obavijestio svoje odvjetnike, Matu Matića i Dubravku Krklec iz Zagreba, koji su se odmah uputili u Osijek kako bi nazočili Bedeovu ispitivanju, koje su obavili tek popodne. U međuvremenu je policija pretražila poslovne urede Drava internationala i odnijela neke dokumente.

“Ovo je doista neobično postupanje obzirom da se radi o postupku koji je započeo prije tri mjeseca, a tek sada se dogodilo privođenje. Koje su to pozadinske radnje, ne znam, ali se bojim da politika ima neke veze sa time", kazao je odvjetnik Matić.

“Bedeu se na teret stavlja kazneno djelo ugrožavanje okoliša otpadom i teškim kaznenim djelima protiv okoliša, međutim u odnosu na eventualne nepravilnosti koje su do sada utvrdile nadležne stručne službe, Drava je kao pravna osoba, i Zvonko Bede kao odgovorna osoba, u cijelosti su već platili svoje prekršajne kazne. Naime, tri mjeseca su stručne službe prisutne u Drava internationalu. Bila im je dostupna sva dokumentacija. Drava je cijelo vrijeme surađivala s tim službama. Utvrđeni su prekršaji, ali su do sada svi već plaćeni i odgovorna osoba je sankcionirana. Jedna osoba ne može dva puta odgovarati za isto djelo. Sve detalje Bede će iznijeti u svojoj obrani jer za to postoje i materijalni dokazi. U ovoj PU također postoji prijava Drava internationala da je netko, neposredno prije samog požara, prerezao žičanu ogradu tvornice i načinio u njoj rupu", kazala je odvjetnica Krklec te dodala kako je za očekivati da će Bedea, nakon ispitivanja, prepratiti u Državno odvjetništvo, ako tijekom istrage u policiji ne shvate da je ovo apsurdna situacija.

Na pitanje kako je "gazda" Bede reagirao na uhićenje Matić kaže da je njegov branjenik miran, da ne osjeća teret ni odgovornost ni zbog čega te da je spreman ispričati sve tko god želi čuti što ima reći. Ističe kako Drava nije imala nikakva postupanja protivno dozvolama.

Budući da su, osim Bedea, uhitili dva inženjera zadužena za projekte i provedbu zaštite okoliša u navedenoj tvrtki, vjeruje se kako će ih ispitivati o okolnosti zakapanja plastičnog i drugog otpada u tlo, o čemu se mnogo govorilo nakon izbijanja požara u tvornici, a što je umnogome vatrogascima otežavalo gašenje jer su im strojevi, a i noge, upadali u opožareno tlo u dvorištu tvornice.

"Stožeri grada i županije odradili su svoj dio posla od prvog trenutka otkad je izborio požar u tvornici, najviše zahvaljujući vatrogascima, koji su dali svoj maksimum da ga ugase. Od početka gradonačelnik i ja inzistiramo na utvrđivanju odgovornosti za požar kako bi građani Osijeka znali tko je odgovoran i tko će snositi posljedice štete koja je nastala. Ovo je epilog rada svih nadležnih službi i stojimo pri tome da svatko mora odraditi svoj dio posla. Bio je velik interes javnosti za rješavanje odgovornosti ovog požara i drago mi je da se to konačno pomaknulo", kazao je Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.

Slično je ponovio Mato Lukić, župan te načelnik županijskog stožera civilne zaštite.

“Moj je prethodnik, župan Ivan Anušić, nakon izbijanja požara podignuo kaznenu prijavu protiv odgovornih u Drava internationalu. Isto su učinile i općine Antunovac te Ernestinovo. Očekujemo konačno odgovore na pitanja što se zapravo, i zašto, dogodilo u Drava internationalu, tko je i što je izazvalo požar u toj tvornici”, dodao je Lukić.