Vlasnik Drava Internationala: 'Pričaju da sam ja to osigurao, otpad se ne može osigurati'

Početkom listopada Osijek je probudio crni gusti dim, izbio je požar u tvrtki Drava International. Vlasnik tvrtke Zvonko Bede prisjetio se za HRT tog dana rekavši da se to dogodilo negdje oko 0.40 sati s utorka na srijedu.

- Prvo su počeli s pričom da sam ja to osigurao pa sam zato zapalio da naplatim. Otpad se ne može osigurati i nije osiguran. Sirovina nije osigurana. Znači, nemam nikakav motiv da ja to zapalim - kaže.

- Ja plaćam, ja kupujem. Koji mi je interes da zapalim 3000 tona PET-a i da platim, ne znam, 400 eura tonu? To je 1,2 milijuna eura. Jesam li lud - dodaje Bede.

- Moji djelatnici koji rade u noćnoj smjeni su to vidjeli odmah, vidjeli su kako se požar širio naglo. Znači to je buknulo ovako samo, što znači da je nekim sredstvom poliveno ili nešto, i zapaljeno. Ja sam bio ovdje negdje u pola 6, nisu me probudili. Jednostavno sam bio kod kuće, nisam znao što se događa. Znači, ne zato što ja nisam htio doći, nego zašto nisam znao. I kad sam došao, to je već gorjelo sve - kaže.

Vlasnik kaže da mu je Civilna zaštita zabranila ulazak u tvrtku.

- Oni su preuzeli firmu. Ja do petka u 17 sati nisam mogao ući u firmu. Ne ja, nego nitko do naših. To je nečuveno - kaže Bede.

Zanimljivo, za vrijeme snimanja HRT-a, kod obitelji Crnić stigli su djelatnici HZJZ-a kako bi uzeli uzorak zemlje i povrća. Kada su vidjeli kameru, odustali su od uzimanja uzoraka.

Je li uopće normalno da se na rubu velikog grada nalazi takav pogon, kaže Mislav Barić iz udruge Zeleni Osijek.

Dodaje i kako je ovo već četvrti incident u ovoj tvrtki, na što mu vlasnik odgovara - nije četvrti.

- Nije, bila su dva... Jedan je bio mali veći požar, kad se zapalila nafta, i jedan je bio mali požarčić. Nit je bio tko ozlijeđen, nit je bio... To je uzrok bio vjerojatno ljudski faktor - kaže vlasnik tvrtke.

Barić kaže da je više odgovornih i da se je napravljeno puno propusta, a o uzrocima ne bi govorio.

'Želimo da krivac snosi odgovornost'

Organizatorica prosvjeda građana Katarine Berki kaže da nemaju ništa protiv tvrtke ni protiv radnika.

- Samo želimo da krivac snosi odgovornost i da se unesu mjere zaštite i da bude stroga kontrola. Znači, da se ovakva ekološka katastrofa više ne dogodi - poručuje Berki.

Da će se učinak na vode trebati pratiti dugi niz godina jer ispiranje u tlo ide postepeno, smatra prof. dr. sc. Mirjana Brmež.

- Tako je bilo nekada s DDT-jem, kaže Brmež, referirajući se na insekticid koji se nekad široko upotrebljavao, a čija je uporaba danas zbog otrovnosti i spore razgradljivosti danas ograničena ili zabranjena.

- Stavljao se na oranice, kasnije se ispirao u podzemne vode. Putem podzemnih voda je došao u mora. Sad gotovo cijela populacija Švedske ima povišene količine DDT-ja u krvi. Jedu puno lososa, on se sad staložio u ribama, to je isto znanstveno dokazano. Tako da će se to trebati pratiti, bez daljnjega, dugi niz godina - kaže Brmež.

- Sve kemikalije koje su nastale u tom požaru su opasne, većina njih je opasna. Neke od njih su i kancerogene. Ali rizik koliki je, on ovisi o tome kolika je koncentracija tih kemikalija sada u okolišu, i koliko vremena su ljudi, ako govorimo o ljudskom zdravlju, bili izloženi tim kemikalijama. Međutim, bez poznavanja točne koncentracije, bez poznavanja koje kemikalije su u pitanju, nitko ne može tvrditi niti da je rizik veliki, niti da je rizik mali - kaže prof. dr. sc. Branimir Hackenberger.

'Požar nije spontano nastao'

Hackenberger smatra da u ovom slučaju nije moglo doći do samozapaljenja - "netko je morao htjeti da to gori ili se radilo o nekakvoj bedastoj nesreći".

- Mislim da ovaj požar bi više mogli nazvati jednom moralnom katastrofom, jednom etičkom katastrofom glede onih koji su taj požar prouzročili, jer on najvjerojatnije nije spontano nastao, nego je on prouzročen iz nekog razloga. Možemo ga nazvati marketinškom katastrofom za istočnu Slavoniju jer sada svi mediji pišu o tome kako je ovdje sve otrovno i diže se panika. To je bila ekološka nesreća ili ekološki akcident - kaže Hackenberger.

Vlasnik tvrdi da ne osjeća krivnju, ali odgovornosti, kaže, sigurno ima. - Da to nisam tu radio, to se ne bi tu dogodilo. Međutim, mi to moramo raditi, ja nemam drugo što raditi. Što ću ja raditi sad s 500 ljudi - kaže.