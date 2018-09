Uhljeb koji je dobio otkaz: Tko nije došao do posla preko veze?

Slobodan Granić bio je vrgorački koordinator za sport. Deset godina radio je u Domu športova Vrgorac. Grad je za njegove usluge izdvojio ukupno 728.875 kuna.

Otkaz je dobio jer je svaki dan pio kave tijekom radnog vremena. No, on tvrdi da otkaz nema veze s kavom, već politikom.

Grad Vrgorac dobio je spor protiv Granića koji priča da je organizirao turnire u malom nogometu i bućama. Oni su trajali po 15 dana godišnje. Nekad je kući dolazio čak u ponoć, ali nikada nije pisao prekovremene. U deset godina je, tvrdi, samo jednom bio na godišnjem, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Kaže kako mu je zadnjih godinu dana plaća bila "bijednih 2600 kuna", a sad kad je ostao bez posla ne misli ići "trbuhom za kruhom" u Irsku. Tvrdi kako tako odlaze samo mladi ljudi jer nema posla. Na pitanje novinarke kako nema posla, Granić kaže:

- Kome, di, šta? U privatnika se puno radi, a male plaće. To nije baš sjajna situacija. Kako ću ja sad sa 63 godine, tko će mene primiti - kazao je.

Granić kaže kako se ništa nije promijenilo u Vrgorcu otkako je na mjesto gradonačelnika došao Ante Pranjić.

- On je uveo kontrolu radnog vremena i takve gluposti - jedino je što Granić ističe kao promjenu. Dodaje i kako nije samo on jedini iz Grada koji pije kave.

- Svaki dan su njegovi po kafićima. Evo, ovde di mi sidimo, dolaze ljudi iz Grada desne opcije, a u onome su kafiću prekoputa komunisti. I piju! Ja pijen kavu, a njegovi piju pivu. Ili viski od jutra. Ali to nije problem, jer su njegovi. Mislin, tko ne pije kavu? To su smišne stvari. Čudin se da on s takvin nebulozama izađe. Da stvar bude gora, prošle je godine bio natječaj za komunalne redare. Javili se jedino njegov simpatizer i ja. Nisu me ni zvali na razgovor - istaknuo je.

Za gradonačelnika Pranjića ističe da nekada laže. Jedan drugoga nazivaju uhljebom. Granić ističe kako je "svatko tko radi uhljeb" te postavlja pitanje postoji li itko tko nije dobio posao preko veze. Za Pranjića kaže da je uhljeb jer je otišao u Sabor gdje radi za "20 tisuća kuna", a progovori "jednom u misec dana".