Iznad Hrvatskog sabora, govorilo se devedesetih, samo je Bog. Smatralo se da je parlament mjesto na kojemu hrvatski građani odlučuju, proračunu, zakonima, imenovanjima i razrješavanjima, ukratko, o svojoj sudbini. A onda su građani odrasli i shvatili da je Bog, možda, iznad Sabora, ali da ispod postoje mjesta na kojima cirkulira puno više moći no što su željeli. I da se o našoj sudbini prečesto odlučuje u mračnim zakutnim prostorima, daleko od očiju javnosti.

Tako smo ovih dana, zahvaljujući Josipu Dabri, doznali da je dio ministara iz Plenkovićeva kabineta kadroviran u jednoj lovačkoj kućici u dubokoj spačvanskoj šumi. I tu se slavonski HDZ-ovci – uz rakiju i pečenu slaninu - dogovaraju o tome koje će ministre poslati Plenkiju u Zagreb. Neupućen čovjek mislio bi da se tu odlučuje samo o sudbini nesretnih veprova, rakuna i međeda, ali... hm, tu bi se ljuto prevario. To je silicijska dolina Slavonije, koncentrat njene političke pameti.

-Ondje se okuplja jedan politički milje koji odlučuje o svim smjerovima, da kažem, Slavonije, pogotovo Vukovarsko-srijemske županije, rekao je ovih dana Josip Dabro, bivši HDZ-ovac, pa onda otkrio kako je u toj zelenoj kućici odlučivano i o sastavu vlade. -Tu i dan danas lože vatru i peku slaninu, gospodin Banožić i gospodin Dekanić. I zato i jesu tu gdje jesu - rekao je Dabro.



Njihova stranka i inače ima sklonost prema tajnovitim kolibama. HDZ je osnovan u klijeti Ante Ledića na Plešivici, u siječnju 1989. godine. Franjo Tuđman je tad predlagao da se stranka nazove Hrvatski demokratski zbor, ali ga je učeni Tomislav Ladan podsjetio kako je naziv "Zbor" nosila organizacija Dimitrija Ljotića, a osim toga, "zbor" je vojni pojam pa nije baš spojiv s demokracijom. Tuđman je uvažio primjedbe, stranku nazvao Zajednicom, pa onda iz klijeti na Plešivici preselio u baraku u Savskoj, odakle je počeo krojiti sudbinu Hrvatske. Prvoborci HDZ-a kako je poznato, nazivaju se "barakaši."

Klijet Žarka Tušeka

Njihovi nasljednici u 21 stoljeću više ne kadroviraju po barakama – barem takav slučaj još nije otkriven – ali su se preselili u klijeti. Žarko Tušek, Plenkovićeva zagorska mlada nada broj jedan, u sad već čuvenoj klijeti u Oroslavju ponudio je Viktoru Šimuniću brda i doline ako prevari glasače, pa se nakon izbora prikloni HDZ-u. Tom je prilikom izgovorio čuvenu rečenicu; "Kaj bi ti štel biti, Viktore..." U kleti se Viktoru nudilo više mjesta. Emil Gredičak, načelnik Oroslavja, ponudio mu je pročelničko mjesto koje želi a rekao mu je da može birati i "neku drugu instituciju ako je želim voditi, Park prirode Medvednica, Centar za prirodu u Zagorju.... Gredičak mi je poručio da samo trebam reći što želim i što mi odgovara" rekao nam je Šimunić.

Zahvaljujući toj aferi doznali smo i da je to, kad je o premijeru riječ, "područje bez signala": tu njegovi, inače superiorni radari, ne rade. Plenković nije korio Tušeka zato što je nudio Šimuniću brda i doline, nego što su ga otkrili.

-Nije mu se to trebalo dogoditi, a ovo o čemu se razgovaralo uopće nije tema - rekao je Plenković a onda mu se, koji mjesec kasnije, nakon klijeti dogodila i lovačka kućica. Ali, ne kadroviraju i ne vode visoku politiku u pomoćnim objektima i nusprostorijama samo hadezeovci.

U Klubu Dragana Kovačevića okupljala se cijela politička elita i dijelovi sudačke. Tamo su se slušale tambure, i jeli viškovi hrane. I predsjednik republike je navraćao. Jednom je svratio nešto pregristi. S njim je u Klub jednom navratio i zapovjednik Glavnog stožera, admiral Robert Hranj. O svom odlasku u 'klub' Milanović je rekao: - Zvao me prijatelj iz Dalmacije. Tamo je bilo puno hrane koja se trebala baciti. Bilo je praktičnije tamo doći, Potom je dodao: Pogled sa Slovenske 9 je bezvezan. To je jedna rupa, tamo su Plenkovićevi ministri dolazili kao zadnji magarci i to nepotrebno.

Sličnu naviku, tamanjenja hrane, prakticirao je i Željko Kerum.U njegovoj konobi "Pršut" u Kaštelima pet važnih splitskih sudaca, među kojima predsjednici dvaju sudova, besplatno su se gostili, unatoč epidemioloških mjera. Ne treba zaboraviti ni da je Ivo Sanader uredovao sa sličnih mjesta.

Kad bi jahta Malo vitra mogla progovoriti, sigurno bi ispričala zanimljive priče o tome kako je, uz dobro vino i oboritu ribu, bivši šef vlade sklapao dilove, uzdizao poćudne, rušio neposlušne. Odemo li još malo dalje u povijest, doći ćemo do pećine u Drvaru gdje je Tušekov slavni zagorski prethodnik, drug Tito, svoje pratitelje ispitivao "kaj bi šteli biti".

Churchillov sin Randolph, koji je u proljeće 1944 bio s njim u Drvaru, napisao je ocu da je Titova špilja prekrivena padobranskim platnima i da nalikuje na "gnijezdo luksuzne kurtizane". Samo tad nije bilo medija da to otkriju a bio je i rat, pa zapise o tome čitamo u povijesnim knjigama umjesto, kako je danas običaj, crnoj kronici.