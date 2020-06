Uhljebi skakači: Promijenili tri opcije u manje od dvije godine

Anđelko Topolovec i Marija Puh dosegli su politički hattrick u relativno kratkom razdoblju. Od HNS-a, preko Bandićeve stranke pa do Čačićevih Reformista

<p>Mi smo ostali na svom putu i s njega ne skrećemo, kaže nam <strong>Anđelko Topolovec</strong> koji je u manje od dvije godine promijenio tri političke opcije. Sada se, kako doznajemo, smjestio u krilo <strong>Radimiru Čačiću</strong> i njegovim Reformistima, a sa sobom vodi i <strong>Mariju Puh</strong>, još jednu vještu stranačku skakačicu.</p><p>Pojasnimo na trenutak turbulentni politički život ovog svestranog Zagorca. Možemo usput i onaj njegove kolegice Puh jer se očito međusobno prate.</p><p>Topolovec je počeo kao dostavljač pekarskih proizvoda, ali je prilično daleko dogurao. Nekad davno pronašao se u HNS-u, gdje je godinama vršio dužnost šefa stranke za Krapinsko-zagorsku županiju. Bio je i član predsjedništva. Stranka ga je uporno gurala da bude direktor državnih Narodnih novina, a kad je to spriječeno zbog sukoba interesa, ostao je na mjestu savjetnika. Polivalentni Anđelko je dugogodišnji načelnik općine Radoboj, a proveo je i neko vrijeme u Saboru.</p><p>Njegova biografija kaže kako igra nogomet i bavi se ekstremnim sportovima. </p><h2>Video: Pogledajte kako se Topolovec penje uz blagu uzbrdicu</h2><h2>"Mala Švedska"</h2><p>Međutim, krajem 2018. skladna suradnja s HNS-om puca. U listopadu je obznanjeno kako Topolovec, po struci inženjer prometa, zajedno s Marijom Puh, bivšom potpredsjednicom stranke, odlazi kod Bandića. Nešto ranije, Marijin brat je zaposlen na voditeljskoj funkciji u ZET-u. I Anđelko i Marija su u međuvremenu napredovali do predsjedništva Bandićeve stranke te paralelno složno negirali sve optužbe za političku trgovinu. Uporno su ponavljali kako im je samo interes Zagoraca na umu. </p><p>Nisu prošle ni dvije godine, kad evo njih sada na listi Reformista. Informaciju nam je potvrdio sam Radimir Čačić, koji kaže da je Topolovec treći na listi, Marija Puh na osmom mjestu, te da jako cijeni Topolovca koji je puno učinio za Radoboj. </p><p>- Napravio je čudo u Radoboju, vrtići, igrališta, kao mala Švedska – hvali ga Čačić.</p><p>Objašnjava da je Topolovec dobio načelnički mandat kao nezavisni, upravo ga je on privukao u HNS, a kada su Topolovec i Puh otišli iz HNS-a, trebali su doći u Reformiste. Ali su otišli Bandiću. </p><p>- Sada je krug zatvoren. A nemam ja problema s tim prelascima. Njegov imidž su njegovi birači – kaže Čačić. </p><p>Kaže i da je Topolovec jedinstveni slučaj u njegovoj karijeri jer je prvi kojeg je upoznao da nije htio ići u Sabor, nego radi za svoju lokalnu sredinu i ne bavi se "ustašama i partizanima".</p><p>Anđelko je također prisnažio da mu je samo Zagorje u fokusu.</p><p>- Moj put je dosta jasan. Srcem za Zagorje. Na tom putu prilaze i odlaze mnogi, a moj obraz je čist. Samo ljubav prema Zagorju - kune se Topolovec.</p><p>A kako na njegov iznenadni transfer gledaju u Bandićevoj stranci, zanima nas. I hoće li sada postati član Reformista?</p><p>- Ne, ne. Ne postajem njihov član. Mi smo članovi Stranke rada i solidarnosti dok nas ne suspendiraju. Krenuli smo sa Srcem za Zagorje prije 10 godina, na tom smo putu ostali i ne skrećemo. To je zaštita interesa lokalnih projekata - kazao nam je. </p><p>Na pitanje vidi li se u nekoj četvrtoj stranci u bliskoj političkoj budućnosti, Anđelko nam je kazao kako ne razmišlja o političkoj budućnosti.</p><p>Ipak, čini se kako u Bandićevoj stranci ne gledaju pretjerano blagonaklono na ovo preskakivanje.</p><p>Naime, neki suradnici zagrebačkog gradonačelnika nam kažu da je to bilo i očekivano od dvojca Topolovec-Puh jer oni gledaju kako uhvatiti fotelju.</p><p>- Bila je to greška. On je uvijek bio mućak, eto Milan džabe zapošljavao i slao pomoć - kazao nam je jedan od njih.</p>