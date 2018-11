Uhljebi u panici: Sutkinja im je srušila pravo na rezervni posao

Jedna vlast postavi svoje direktore i ravnatelje u državne tvrtke i ustanove. A kad im istekne mandat ili ih smijene, imaju takve ugovore da mogu ostati raditi u instituciji koju su vodili.

Uobičajena je to praksa godinama koju uspješno primjenjuju i HDZ i SDP dok su na vlasti. Uz bonuse i otpremnine, postoji i članak u ugovoru da im moraju nakon mandata ponuditi mjesto u instituciji 'sukladno stručnoj spremi i iskustvu'. Pa bivši čelnici tvrtki postaju savjetnici, direktori sektora i slično. Plaće im se tek neznatno smanje. I tako se gomilaju u javnim tvrtkama i institucijama.

Tu praksu je svojom presudom srušila sutkinja Općinskog suda u Splitu Eneja Stejskal Kanazir. Presuda je pravomoćna i čini sudsku praksu koja će barem djelomično zaustaviti omiljeni politički način uhljebljivanja.

Općinski sud u Splitu presudio je da je nevažeći članak u ugovoru bivše ravnateljice Parka prirode Lastovsko otočje po kojem ona nakon smjene ima pravo ostati u Parku na mjestu voditeljice promidžbe i turističke djelatnosti.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bivša ravnateljica Lucija Kapiteli-Rakić, koja je imenovana pri osnivanju Parka, imala je ugovoren svoj ostanak i stalni posao i nakon isteka mandata. Nova uprava joj nije dala to pravo. Tužila je Park Lastovsko otočje i pravomoćno izgubila.

Sutkinja je mogla samo pogledati ugovor i presuditi u njezinu korist, no dala je opširno tumačenje da bi se time kršili Ustav i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Revolucionarna presuda

- Ugovoreno zapošljavanje bi pogodovalo Kapiteli-Rakić jer za navedeno radno mjesto treba raspisati javni natječaj. A svaki državljanin se po Ustavu ima pravo prijaviti na javni natječaj, pa je odredba protuustavna. Protivno je to i Temeljnom kolektivnom ugovoru koji propisuje natječaj kako bi se osigurala jednaka dostupnost javnih službi svim građanima - obrazložila je sutkinja Stejskal Kanazir.

Dodatno, mjesto na koje je u konkretnom slučaju trebala biti zaposlena ravnateljica nije ni bilo osnovano. No ono što je primjenjivo na sve javne ustanove i tvrtke je činjenica da bi se za poslove trebali raspisivati javni natječaji. Ako bivši direktor, ravnatelj ili član uprave u svojem ugovoru već ima članak kojim ga nakon smjene čeka radno mjesto u tvrtki ili ustanovi, to znači da za njega neće biti raspisan natječaj i time se krši zakon. Ova presuda pokazuje da je dugogodišnja praksa nezakonita. No hoće li je svi primjenjivati?

- Presuda je revolucionarna. Ona je pravomoćna, ali ipak nije obvezujuća za druge sudove sve dok je Vrhovni sud ne uvrsti u pravnu praksu. Ako neki sud presudi drugačije, onda se otvara pitanje za Vrhovni sud da ujednači što je pravna praksa. Ali i ovako presuda može biti vodilja i drugim sucima, može biti u stručnim radovima.

Ona pokazuje i trend mijenjanja sudske prakse u sličnim slučajevima - kaže nam odvjetnik Goran Buljanović.

Bušenje 'zlatnih padobrana'

On je zastupao Park Lastovsko otočje protiv bivše ravnateljice. Presuda je inače postala pravomoćna u lipnju ove godine.

Ali unatoč tome, baš u resoru zaštite okoliša i prirode ministra Tomislava Ćorića, u koje spada i Park prirode Lastovsko otočje, slična praksa “zlatnih padobrana” za ravnatelje je nastavljena. Ravnatelju Nacionalnog parka prirode Plitvička jezera Tomislavu Kovačeviću je nedavno aneksiran ugovor o imenovanju. I iako nikad prije nije radio u Nacionalnom parku, osigurano mu je odgovarajuće mjesto i nakon mandata ili smjene. Kovačević nam nije ništa odgovorio, ali je Ministarstvo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ako direktori budu razriješeni zbog vlastite krivnje, ne omogućuje im se ostanak u ustanovi. Svi ravnatelji imaju ugovoren ostanak, pa je sad praksa ujednačena - tvrde u ministarstvu.

Kad smo ih upozorili dodatnim upitom na presudu koja kaže suprotno, tvrde da ne postupaju protiv stava suda.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Posebna praksa parkova

- Direktorima je propisano da će ostati na odgovarajućem mjestu, a ne stoji da će biti na nekom rukovodećem mjestu za koje je potreban natječaj. Ako bi željeli biti zaposleni na rukovodeće mjesto, morali bi i oni na natječaj - kažu nam iz ministarstva.

Ali kad se ne radi o parkovima, natječaj je potreban za sva mjesta.

'Svima s takvim ugovorima treba inspekcija rada'

Siniša Kuhar iz Sindikata službenika i namještenika objašnjava da ravnatelji imenovani na određeno ne mogu imati ugovoreno da ih čeka stalno zaposlenje u istom tijelu za koje treba natječaj: ‘Tu se javlja i problem nezakonitog ugovora, ali i prekoračenja ovlasti. Presuda je opomena svima, a inspekcija rada bi trebala pročešljati ugovore ravnatelja’.