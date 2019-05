Uhvatili bjegunca: Ročnik HV-a ukrao auto i bježao dva dana...

Službenici Ministarstva unutarnjih poslova i vojne policije u koordiniranoj au akciji sinoć uhitili vojnika koji je u srijedu u preijepodnevnim satima nestao sa strelišta Hrvatske vojske u Jamadolu kod Karlovca.

Riječ je o Vedranu Šomoljanskom (27), ročniku Hrvatske vojske, pripadniku topničko-raketne pukovnije u Bjelovaru, piše Jutarnji List. Nakon služenja vojnog dragovoljnog roka prijavio se za obuku za profesionalnog vojnika. U srijedu je s ostalim pripadnicima pukovnije iz Jamadola vježbao gađanje iz kalašnjikova. Nakon prvog kruga gađanja, od nadređenih je tražio da ode do aparata za kavu. No, on je uzeo ruksak i pješice, u odori, izašao sa strelišta kroz vrata. Nestanak su primijetili za 20 minuta kad je drugi vojnik primijetio da mu nedostaje ruksak. Potom su otkrili da je nestali vojnik uzeo tuđi ruksak, a svoj ostavio na strelištu i otišao.

Na strelištu je ostavio i borbeni prsluk u kojem je bio mobitel. Sugovornici za Jutarnji List ističu kako je bio izuzetno motiviran za obuku, ali se isticao time što nije bio druželjubiv. Policajci su kontaktirali obitelj i fakultet u Karlovcu koji je pohađao, ali nitko nije imao nikakve korisne informacije. Tek su jučer, kasno poslijepodne locirali bjegunca u automobilu ukradenom u Ozlju. Kod Korenice su blokirali cestu, a vojnik je iskočio iz auta i pobjegao u šumu. Uhvatili su ga u mjestu Mihaljevac i priveli te prevezli u bolnicu u Gospiću zbog rastresenosti.

- Nismo mogli naslutiti da će nestati. To jutro se i mama čula s njim. Zvali smo ga satima, a mobitel mu je bio u vojarni - dramatičan je bio naš razgovor s Ivanom, Vedranovom sestrom.

Šomoljanski je iz vojarne u Karlovcu, u kojoj je pohađao obuku za profesionalca, otišao bez svojih stvari.

- Prošli tjedan krenuo je na obuku u Karlovac. U petak mu je bio rođendan i čuo se sa prijateljima, koje smo kasnije zvali da bi provjerili gdje je. Nikome nije spominjao da planira otići iz vojske - pričala nam je ročnikova sestra.Tvrdi kako su im iz vojske samo rekli da je nakon prve vježbe pucanja u utorak ostavio pušku i nestao.

