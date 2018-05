Uhvatili ih na djelu: Nelegalno su odlagali na tone otpada...

Nitko nema pravo navažati smeće u tuđe dvorište. Ovo je klasična priča apsolutnog divljaštva, netko se grubo igra sa svima nama i tome treba stati na kraj, priča nam Radoslav Dumančić, tajnik Udruge Zelene i plave Sesvete.

Početkom svibnja primijetio je da je netko počeo dovoziti otpad i navodno azbest u blizini silosa u Sesvetama, na početku trase buduće Ceste 6, koja će spojiti Jelkovec i centar Sesveta. Iz udruge Zelene i plave Sesvete objavili su poziv građanima kako bi svi skupa odgonetnuli o čemu je riječ. Obavijestili su i komunalnog inspektora, a nekoliko dana kasnije i policiju. Ubrzo su počele stizati dojave građana o pravcima iz kojih dolaze kamioni, a nekoliko dana kasnije otpad se ponovno našao na Cesti 6.

- Moguće je da je u pitanju rušenje neke veće građevine u Zagrebu - nagađa Dumančić. Dodaje kako je dobio fotografiju plavog kamiona splitskih registracija koji je na toj lokaciji istresao otpad.

- Pozvali smo komunalnog inspektora koji je došao, a vozač kamiona tad se ‘upecao u mrežu’. Komunalni je redar pozvao i policiju - kaže nam Dumančić.

- Očekujem drakonsku kaznu za počinitelje, novčanu, a onda i da se sanira šteta koju je prouzročio - zaključuje Dumančić iznimno ogorčen situacijom. Naime, samo desetak dana prije nego što su građani spazili kamione, Udruga Zelene i plave Sesvete u dobrovoljnoj je akciji počistila to područje. Ni dva dana kasnije, kako nam kažu, ista ekipa s istim kamionom splitskih registracija sad stvara novo divlje odlagalište, i to u Ivanjoj Rijeci. Iz komunalnog redarstva grada Zagreba nismo dobili odgovor o tome tko je odgovoran za događaje i čišćenje silosa niti hoće li provjeriti nove optužbe o divljem odlagalištu. Iz Udruge kažu da to neće pasivno prihvatiti.