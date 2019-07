Uigran duo: 'Moj labrador ide u dućan i nosi punu košaru kući'

Čim je Mirko Šabarić uzeo pletenu košaru u ruke, labradorica Astra odmah se podignula iz hlada u kojem se odmarala i dotrčala do gazde znajući da kreću u trgovinu. I tako tri puta tjedno Mirko i njegov devetogodišnji pas odlaze u 500-tinjak metara udaljenu trgovinu po najnužnije namirnice.

- Ne treba mi ničija pomoć dok god imam Astru. Ona do trgovine nosi praznu košaru i pričeka me pred ulazom dok ja u nju ne stavim stvari koje sam kupio i izađem. Pored namirnica, koje nekad teže i do 5 kg, obavezno kupim prst debelo narezanog parizera. Pola šnite joj dam pred dućanom, a drugu polovicu kad stignemo u dvorište i kad mi preda košaru - govori Mirko, koji je Astru udomio prije tri godine, kad ju je kod njega ostavila unukova poznanica.

Pratili smo Mirka i Astru, za koju kaže da je šteta što ne zna govoriti, ali sve razumije, na putu prema kući. Astra je uzela košaru, koju je Mirko kupio na sajmu u obližnjem Đurđevcu, jer je vidio da je pametna te da mu može pomoći, jer ga snaga polako napušta. Kaže da on nije u stanju natrpanu košaru donijeti doma bez odmora.

Astra baš sve razumije

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Iz prve je uhvatila košaru i nije ju ispuštala do trgovine i natrag. U početku sam joj morao objasniti da mi u dvorištu mora predati košaru, pa sam je počeo ‘mititi’ parizerom ili keksom. Sad mi košaru daje bez problema. Najviše sam stavio 5 kg i to je nosila, ali s naporom - pojašnjava nam Mirko, koji je u Astri doista našao najboljeg prijatelja.

Iz košare ništa nije uzela

Posebice od kada živi sam. Kako je bila velika vrućina, Mirko je Astru nagradio keksima. Priča nam kako pas nikad ne uzme salamu ili keks bez dopuštenja.

- Kad je došla u moje dvorište vlasnica, koja ju je ostavila, naučila ju je da da šapu i da donese stvar koju joj baci. Odmah sam znao da je to pametna kuja koja će mi pomoći nositi stvari iz trgovine i nisam se prevario. Nikad nije ništa uzela iz košare jer zna da je to zabranjeno – priča Mirko.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dok su prelazili državnu cestu, po kojoj tutnje automobili, Mirko nije gledao ni lijevo ni desno već je sigurnost prolaska preko prometnice “prepustio” Astri. Iako je imao košaru u ustima, pas je nakon silaska s trotoara pogledao jednu i drugu stranu prije nego je „poveo“ gazdu preko ceste. Uz labradoricu Mirko ima još jednog psa, ali to je više radi društva Astri. Ona se lani okotila u šikari ispod kuće i sa sobom u dvorište dovela mladunče. No, Mirko nam je rekao kako ga je netko ukrao dok je Astra išla nekoliko kuća dalje do Mirkova unuka, a mladunče je slijedilo.

