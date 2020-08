Ukidaju staru tarifu i nude drugu koja je 25 kuna skuplja

Telekomunikacijske tvrtke mogu ukidati i mijenjati tarife i pakete, a o tome moraju obavijestiti korisnike ranije

<p>Dobila sam obavijest da će ukinuti paket usluga kojeg koristim i nude mi 25 kuna skuplji, požalila se čitateljica.<br/> Dodala je da je paket koji nude s neograničenim razgovorima u Hrvatskoj u svim mrežama.</p><p>- To je super ponuda, no ne treba mi. Malo zovem fiksnim telefonom, što su mogli i provjeriti. Prema savjetu u obavijesti, ako ponuđeni paket ne odgovara, može ih se nazvati i ‘zajednički odabrati novi paket’. No rekli su da ću morati platiti naknadu za aktivaciju odaberem li jeftiniji paket, sličan ovome koji koristim - rekla je čitateljica.</p><p>Naime, trio paket za televiziju, telefon i internet koji koristi do sada je plaćala 245 kuna, novi su ponudili za 270, a htjela je odabrati paket za 250, no morala bi platiti naknadu za aktivaciju 79 kuna.</p><p>- Pa ne mijenjam svojom voljom paket usluga niti sam novi korisnik. Zašto onda moram plaćati naknadu? Besplatno mogu uzeti jedino skuplji paket, a ponudili su i da besplatno mogu prijeći drugom operateru. Možda ću morati, no ne da mi se vraćati opremu pa zaduživati novu - ogorčena je čitateljica.</p><p>Tražili smo objašnjenje Optima Telekoma.</p><p><br/> - Radi se o unapređenju postojećeg portfelja usluga i zamjene starih paketa sadržajno bogatijima te smo stoga obavijestili korisnike paketa koji se ukidaju o prelasku na drugi paket, mogućnosti odabira nekog drugog paketa iz naše ponude, kao i pravima u slučaju da im predloženi paket ne odgovara - kažu iz Optima Telekoma.</p><p>Naime, prema propisima, u slučaju ukidanja tarife koju netko koristi moraju ga o tome obavijestiti 30 dana ranije, što su i napravili. Onima koji imaju ugovornu obavezu, a ne sviđa im se ponuđena nova usluga, moraju odobriti prekid pretplate bez plaćanja naknade.</p><p>- Paket usluga, koji korisnica navodi, po cijeni od 250 kuna mjesečno dolazi jedino u promociji bez ugovorne obveze uz uključeni HBO paket te sukladno važećem cjeniku aktivacijska naknada iznosi 79 kuna, pa tako i moramo sklapati ugovore - dodali su iz Optime.</p><p>Pojasnili su da je to jednokratna naknada za uključenje paketa koju mora platiti stari i novi korisnik, a kao dio promotivne ponude bez ugovorne obaveze.</p><p>Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) kažu da je Optima korisnicu obavijestila sukladno propisu i da smiju naplatiti naknadu. </p><p>- Operater je korisnici ponudio tarifu koju smatra aktualnom. No ona ima pravo izabrati ono što joj je najprihvatljivije, i operatora i tarifu, za što ima 30 dana, sve dok se dosadašnja tarifa ne ukine. Ako neće ništa poduzeti, da ne bi ostala bez usluge, operater će automatski uključiti predloženu tarifu bez naknade. Predlažemo korisnici da sama odabere nešto na tržištu - savjetuju u HAKOM-u.<br/> Dodaju da onaj tko smatra da su na bilo koji način povrijeđena njegova korisnička prava može podnijeti prigovor na sklapanje takvog ugovora kako bi se na osnovu dokumentacije utvrdilo je li operater u cijelosti postupio po propisu.</p><p>- Prilikom zamjene tarife u slučaju kad određenu ukidaju, nova tarifa ne smije biti aktivirana uz ugovornu obvezu upravo kako bi korisnik ako nije zadovoljan ponudom mogao odabrati drugu tarifu koja više odgovara njegovim potrebama. Mjesečna naknada za uslugu, kao i svi troškovi moraju biti prema cjeniku koji mora biti dostupan na prodajnim mjestima i internetskim stranicama operatera - napominju iz HAKOM-a.</p><h2>HAKOM: Smiju naplatiti naknadu</h2><p>Naknada za uključenje ne odnosi se samo na nove korisnike, nego i na one koji mijenjaju tarifu ili uključuju novi paket. Svaka naknada mora biti objavljena u cjeniku i u pravilu se razlikuje, ovisno sklapa li se ugovor s obaveznim vremenskim trajanjem ili bez njega.</p><h2>Oprema se mora vratiti ili za nju treba platiti</h2><p>Nakon što otkaže uslugu kod nekog sadašnjeg operatera, potrošač mu mora vratiti opremu. Postupak vraćanja opreme kod svakog je različit pa treba provjeriti može li se oprema samo odnijeti u poslovnicu ili je se mora poslati. Ako oprema nije vraćena u određenom roku, za nju će poslati račun, ali i tad se još može vratiti kako je ne bi trebalo platiti.</p><p> </p>