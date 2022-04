Ukinuli gotovo sve mjere: Evo što se sve mijenja od subote

Nacionalni stožer civilne zaštite od subote ukida gotovo sve mjere koje se tiču dosadašnjih ograničenja, a na snazi ostaju samo obveza korištenja maske za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi.

- Praktički od sutra u ponoć stavljamo izvan snage gotovo sve odluke Stožera koje se tiču svih dosadašnjih ograničenja, ostaje samo obveza korištenja maske za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima - rekao je u četvrtak voditelj Stožera Davor Božinović.

Osnovna je razlika da će korištenje maski u najvećoj mjeri, osim u navedenim okolnostima u kojima je njihova primjena obavezna, ovisiti o individualnoj procjeni odgovornosti pojedinca, a ne o nadziranju i sankcijama.

Božinović je objasnio kako su maske za sve ostale situacije - na razini preporuke.

- Svakom našem građaninu je jasno koje su to situacije u kojima bi bilo poželjno da se nose maske koje definitivno koriste, međutim jedno je obveza, drugo je preporuka. Preporuke ostaju za sve one situacije gdje imamo više ljudi, bilo da je to javni prijevoz ili neka veća okupljanja - objasnio je.

Covid potvrde za prelazak granice i na nacionalnoj razini

Također će ostati na snazi odluka o privremenom ograničavanju prelaska graničnih prijelaza, ali i ona ima bitno olakšane kriterije. Tako više nema zabrane ulaska u Hrvatsku bez obzira iz kojih zemalja i zbog kojih razloga se dolazi, odnosno bit će dovoljno da posjeduju covid potvrdu, a državljanima zemalja EU-a covid potvrda nije potrebna.

Što se tiče covid potvrda na nacionalnoj razini, one se mogu koristiti samo u zdravstvenom sustavu i kad je u pitanju smještaj u socijali, ali o tome će donijeti odluku nadležni ministar za sektor zdravstva, kao i za sektor socijale.

Od sutra u ponoć prestaju vrijediti mjere i za radna vremena kafića, restorana i klubova.

Hoće li se ukinuti stanje epidemije?

Na pitanje razmišlja li se ukidanje stanja epidemije, Beroš je rekao da se razmišlja o tome, ali da još nije za to došlo vrijeme.

- Izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva, ministar zdravstva je taj koji Vladi predlaže ukidanje epidemije, a Vlada proglašava završetak - objasnio je.

- S obzirom na novi popis stanovništva dosegli smo preko 70 posto cijepljenja za odraslu populaciju barem jednom dozom, što je dobro. Isto tako treba tom postotku dodati sugrađane koji su stekli imunitet zbog preboljela - rekao je Beroš, navodeći da je to jedan od nekoliko bitnih faktora zbog kojih su mjere ukinute.

