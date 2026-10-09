Ukinuli karantenu, ali još se ne zna uzrok smrti Ruskinje (28)

Rusija je završila zdravstvene preglede svih osoba koje su bile u kontaktu s preminulom djelatnicom laboratorija za istraživanje kuge u Sibiru, piše HRT. Vlasti navode da u gotovo pet tisuća uzoraka nisu pronađeni opasni patogeni i da je karantena ukinuta.

Ipak, još nije razjašnjeno je li 28-godišnja Darja Šipilova, koja je preminula 2. listopada, umrla od kuge. Ruske vlasti navode da je uzrok smrti upala pluća, no njezino podrijetlo još nije utvrđeno.

- Regija je potpuno provela sve propisane preventivne mjere nakon slučaja izvanbolničke upale pluća kod zaposlenice Instituta za borbu protiv kuge u Istočnom Sibiru i na Dalekom istoku, rekao je Igor Kobzev, guverner Irkutske oblasti.

- Zaposlenica je bila cijepljena i imala je imunitet na opasne patogene s kojima je radila. U institutu nisu utvrđeni nikakvi incidenti povezani s patogenim mikroorganizmima. Potvrđeno je da su se tijekom rada s takvim patogenima poštovali odgovarajući sigurnosni protokoli, dodao je.