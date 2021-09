Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je skinulo na zahtjev DORH-a imunitet SDP-ovom saborskom zastupniku Stjepanu Kovaču kako bi se protiv njega mogao pokrenuti kazneni postupak zbog kojeg će i u istražni zatvor.

Ne treba čekati plenarnu sjednicu Sabora, DORH može odmah postupati

Inače MIP uvijek skida zastupnički imunitet kad to zatraže državna tijela. A obzirom da je još uvijek u tijeku ljetna stanka u zasjedanju Sabora, koji počinje iduće srijede, predsjednik MIP-a Robert Jankovics pojasnio je da ne treba čekati plenarnu sjednicu da se i na njoj potvrdi skidanje imuniteta.

- Odluka MIP-a je izvršna, po njoj se može postupati. Nju će trebati potvrditi Sabor idući tjedan, ali DORH temeljem odluke MIP-a može postupati sada - naglasio je.

Naime, Kovač, bivši gradonačelnik Čakovca, uoči drugog kruga na lokalnim izborima krajem svibnja je plakao pred kamerama dok je pričao kako su mu tijekom kampanje prijetili smrću na društvenim mrežama. To je i prijavio policiji, a upravo zbog toga će sad završiti i iza rešetaka jer ga sad USKOK tereti da je to lažirao i zapravo inscenirao s dvojicom muškaraca.

Jedan od njih je i policajac, koji je angažirao drugog muškarca da Kovaču pošalje prijeteće SMS-ove, a samo s ciljem da se one povežu s uvredljivim komentarima koje mu je netko pisao na društvenim mrežama i da se otkrije tko je to.

Kovač je nakon pokretanja istrage čak dobio i policijsku zaštitu, a uspjeli su otkriti tko mu je pisao te komentare. Vršio je pritisak da se tu osobu procesuira, a USKOK ga sad sumnjiči za trgovinu utjecajem.

'Sad se baca sjena na sva ona događanja koja su u tijeku'

SDP-ova Barbara Vupora istaknula je kako u stranci nisu bili upoznati sa situacijom do ove sjednice MIP-a, kada su saznali što se Kovaču stavlja na teret.

- Kao stranka, naravno da smo podržali prijedlog skidanja imuniteta, kao i uvijek do sada, da se postupa prema prijedlogu nadležnih institucija. No, činjenica je da to što se njemu stavlja na teret baca sjenu na sva ona događanja koja su u tijeku u medijskom prostoru. Vidimo da ih je nekoliko u nekim drugim županijama i zbog toga izražavam duboko žaljenje - rekla je podsjetivši na presumpciju nevinosti.

Upitana na što misli kad kaže da se ovime baca sjena na druga događanja, Vupora je poručila kako sad provlače svi oni drugi političari i gospodarstvenici o kojima se medijski piše.

- I sad se prate pod medijskom pompom stvari koje su jednostavno logične za postupanje, a treba tek dokazati jesu li krivi - rekla je.

Uhićen je i međimurski župan Matija Posavec za primanje mita u iznosu 10.000 kuna za zapošljavanje, a koji je bio na listi SDP-a na izborima. Na pitanje jesu li bili upoznati s tim slučajem i je li ih iznenadilo, Vupora je rekla da ne zna ništa o tome.

- Ja sam osobno iznenađena tim optužbama. No, ponavljam, krivicu treba dokazati. Svatko tko je pod sumnjom, uhićen i zatvoren mora svoj moralni obraz dokazati, ali institucije će biti te koje će morati dokazivati. Trebamo pričekati što će biti. SDP će sve odluke i postupke institucije podržati, tražiti da se istraži istina i na stranačkim tijelima raspravu oko cijelog tog slučaja - rekla je.

Kad je Kovač plakao pred kamerama Vupora, kaže, nije bila tamo.

- Uistinu sam tužna ukoliko se to dogodilo (lažne suze i lažne prijetnje smrću, op.a). Ali dozvolimo policiji, sudovima, USKOK-u da napravi svoj posao, a kao građani, i ja kao političarka, se možemo zapitati je li to nešto u službi nečega. Sumnje su dozvoljene - istaknula je.