Ukradeni auto je sudjelovao u udesu, a policija to nije javila kolegama koji su ga tražili...

Zagrepčanka je krajem rujna u jednoj zagrebačkoj policijskoj postaji prijavila da joj je ukraden automobil, bijela Toyota Urban Cruiser, kakvih u gradu ima vrlo malo.

"Probudiš i kreneš na posao, a nje nema... Ukralo ju je pred kućom, neopisivo glup i bespomoćan feeling", objavila je na društvenoj mreži sva očajna i uvjerena da netko već rastavlja njezin auto u kakvoj mračnoj garaži i prodaje dijelove. No, gotovo mjesec dana kasnije, Zagrepčanki na Facebooku stiže neobična poruka otprilike ovakva sadržaja:

"Dobar dan, vaš me je automobil udario 13. listopada, bježeći s benzinske. Policija je odmah izašla, ja sam im rekla broj tablice auta koji je odjurio, napravili su zapsinik o svemu, vidjeli su valjda da je vaš auto ukraden, ali vaše je ime kao vlasnika u zapisniku, a ne znam znate li za to..."

Nakon početnog šoka, Zagrepčanka shvaća da prometni policajci koji su evidentirali nesreću u kojoj je sudjelovao i njezin ukradeni automobil o tome nisu obavijestili čak ni kolege u policijskoj postaji u kojoj je ona prijavila krađu!

"Ja sam im to sama dojavila, a oni su se jako iznenadili da za to ne znaju. Tražili su me da im proslijedim zapisnik o nesreći. Ljudi, zamislite, frajer se očigledno vozi već mjesec dana po Zagrebu s mojim ukradenim autom, nije ni tablice promijenio! Pa ako slučajno vidite ovaj auto, javite!"

Priča tu postaje još nevjerojatnija, jer njezin je apel samo nekoliko sati potom urodio plodom!

"Ljudi, auto je pronađen", objavila je jučer kasno navečer žena. Superheroj je vidio objavu o krađi mog auta, skužio je auto na cesti, pratio ga daleko i dugo, nazvao policiju i doslovce ulovio skupa s njima i lopova i auto! Jednom riječju, Fejsom smo riješili slučaj! Hvala svima beskrajno s dijeljenju objava, a Superheroj i ja ćemo se sad upoznati sve skupa proslaviti!"