Ukrajina je industrijski gigant. Dnevno naprave 1000 dronova

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak da od početka prosinca svojim postrojbama isporučuje otprilike 950 presretačkih dronova dnevno. U priopćenju je navedeno da su ti dronovi namijenjeni posebno za „suprotstavljanje neprijateljskim bespilotnim letjelicama tipa Shahed, piše Business Insider.

Dostizanje gotovo 1000 isporučenih presretača dnevno predstavlja značajnu prekretnicu u proizvodnji takvih dronova, koji su početkom godine još uglavnom bili u fazi prototipa. Riječ je o FPV (first-person-view) dronovima dizajniranim za izravan nalet i uništenje neprijateljskih zračnih sustava, najčešće s pomoću eksploziva ili izravnim udarom. Tipičan presretački dron ima četiri propelera pogonjena motorima, no za razliku od uobičajenih kvadkoptera, često je oblikovan poput metka ili rakete.

Foto: Sofiia Gatilova

U početku su bili razvijeni za uništavanje izviđačkih letjelica koje lete na velikim visinama, ali su ih Ukrajinci s vremenom prilagodili za obaranje dalekometnih jurišnih dronova uz niske troškove. To je ponajprije odgovor na rusko lansiranje velikih valova iranskih dronova Shahed tijekom ove godine. Novi proizvodni kapaciteti Ukrajine uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u studenome izjavio da zemlja proizvodi oko 600 do 800 presretača dnevno, što je bilo ispod njegova početnog cilja.

Zelenski je u srpnju postavio cilj proizvodnje od 1000 presretačkih dronova dnevno.