Obavijesti

News

Komentari 1
PROTIV SHAHEDA

Ukrajina je industrijski gigant. Dnevno naprave 1000 dronova

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajina je industrijski gigant. Dnevno naprave 1000 dronova
2
Foto: Sofiia Gatilova

U početku su bili razvijeni za uništavanje izviđačkih letjelica koje lete na velikim visinama, ali su ih Ukrajinci s vremenom prilagodili za obaranje dalekometnih jurišnih dronova uz niske troškove

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak da od početka prosinca svojim postrojbama isporučuje otprilike 950 presretačkih dronova dnevno. U priopćenju je navedeno da su ti dronovi namijenjeni posebno za „suprotstavljanje neprijateljskim bespilotnim letjelicama tipa Shahed, piše Business Insider.

Dostizanje gotovo 1000 isporučenih presretača dnevno predstavlja značajnu prekretnicu u proizvodnji takvih dronova, koji su početkom godine još uglavnom bili u fazi prototipa. Riječ je o FPV (first-person-view) dronovima dizajniranim za izravan nalet i uništenje neprijateljskih zračnih sustava, najčešće s pomoću eksploziva ili izravnim udarom. Tipičan presretački dron ima četiri propelera pogonjena motorima, no za razliku od uobičajenih kvadkoptera, često je oblikovan poput metka ili rakete.

Ukrainian servicemen operate a Darts strike drone at their position near a front line in Donetsk region
Foto: Sofiia Gatilova

U početku su bili razvijeni za uništavanje izviđačkih letjelica koje lete na velikim visinama, ali su ih Ukrajinci s vremenom prilagodili za obaranje dalekometnih jurišnih dronova uz niske troškove. To je ponajprije odgovor na rusko lansiranje velikih valova iranskih dronova Shahed tijekom ove godine. Novi proizvodni kapaciteti Ukrajine uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u studenome izjavio da zemlja proizvodi oko 600 do 800 presretača dnevno, što je bilo ispod njegova početnog cilja.

VIDEO STRAVA Rusi ubili majku dok je prelazila most. Djeca su vikala 'Mamice, nemoj umrijeti...'
STRAVA Rusi ubili majku dok je prelazila most. Djeca su vikala 'Mamice, nemoj umrijeti...'

Zelenski je u srpnju postavio cilj proizvodnje od 1000 presretačkih dronova dnevno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
STRAVA Rusi ubili majku dok je prelazila most. Djeca su vikala 'Mamice, nemoj umrijeti...'
VIDEO

STRAVA Rusi ubili majku dok je prelazila most. Djeca su vikala 'Mamice, nemoj umrijeti...'

U Odesi je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak rekao da je ruski napad pogodio infrastrukturu i izazvao nestanke struje, vode i grijanja u "gusto naseljenoj četvrti
Lideri EU u sobi bez mobitela, dramatični pregovori i odluka o Ukrajini. Tri članice bile protiv!
SUMMIT U BRUXELLESU

Lideri EU u sobi bez mobitela, dramatični pregovori i odluka o Ukrajini. Tri članice bile protiv!

Ovo je dobra vijest za Ukrajinu i loša vijest za Rusiju, a to nam je i bila namjera, rekao je njemački kancelar Merz nakon maratonskih pregovora u Bruxellesu. Tri članice odbile su sudjelovati!
Pao je dogovor o Ukrajini! Evo koliko će pomoći dobiti. Europa će se zbog svega zadužiti
DRAMATIČNA RASPRAVA

Pao je dogovor o Ukrajini! Evo koliko će pomoći dobiti. Europa će se zbog svega zadužiti

Na ključnom summitu EU donijeli su odluku o pomoći Ukrajini. Ključna točka bila je da se Ukrajina financira iz zamrznute ruske imovine. Odgođen je i mega trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025