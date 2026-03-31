SUSRET U KIJEVU

Hrvatska i Švedska otvaraju temu ukrajinskih veterana u EU

Piše HINA,
Ministri u Kijevu razgovarali o skrbi i reintegraciji ratnih veterana, uz podršku Kaje Kallas i planove za europsku konferenciju o postratnoj pomoći Ukrajini

 Na inicijativu Hrvatske i Švedske na susretu europskih šefova diplomacije u Kijevu visoko na dnevnom redu bilo je pitanje skrbi o ukrajinskim veteranima, rekao je u utorak hrvatski ministar Gordan Grlić Radman. Europski ministri na prijedlog visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaju Kallas u utorak su se neformalno okupili u Ukrajini gdje su posjetili Buču u povodu četvrte obljetnice oslobođenja tog grada pored Kijeva, poprišta stravičnih zločina ruske agresije.  U zajedničkom priopćenju Kallas, ukrajinskog ministra i svih europskih šefova diplomacije osim mađarskog, naglašena je predanost naporima da Rusija u potpunosti odgovara za ratne zločine počinjene u Ukrajini, što je i neodvojiv element dugotrajnog i pravednog mira. 

Pozdravljen je „nedavni napredak” u Vijeću Europe, s podrškom EU-a, prema osnivanju posebnog suda za zločine počinjene u ratom pogođenoj zemlji te dana podrška Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) u njegovim istragama. 

Ministri su se nakon Buče uputili u Kijev gdje su se sastali s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, premijerkom Julijom Sviridenko i šefom diplomacije Andrijem Sibihom. 

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da je „visoko na dnevnom redu” tamošnjeg ministarskog sastanka bila inicijativa Hrvatske i Švedske za skrb o ukrajinskim veteranima. 

Grlić Radman je kazao da je Kallas podržala održavanje konferencije posvećene ukrajinskim veteranima, „važne inicijative usmjerene na uspostavu strukturiranog angažmana unutar Europske unije u području skrbi i reintegracije ukrajinskih veterana”, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

„Hrvatska je pritom istaknula svoj doprinos kao država s recentnim postratnim iskustvom, osobito u područjima razminiranja, obnove, reforme sigurnosnog sektora te reintegracije oslobođenih područja”, dodaje se u priopćenju. 

