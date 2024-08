Ukrajina nastavlja s žestokim napadima na Rusiju. Zaharova bijesna: 'Ovo je teroristički čin'

Kijev je u srijedu nastavio sa zračnim napadima na rusku graničnu regiju Kursk, a obrambeni sustavi tijekom noći uništili su četiri drona, priopćilo je rusko ministarstvo obrane, dan nakon što je Moskva optužila Ukrajinu da je gađala to područje iz oklopnog oružja. Ministarstvo je poslalo pričuvne snage u utorak da pomognu u odbijanju iz Kurska stotina ukrajinskih boraca potpomognutih tenkovima, u kopnenom upadu koji je postao jedan od najvećih na ruski teritorij tijekom rata, što traje više od dvije godine.

Kijev je u srijedu nastavio sa zračnim napadima na rusku graničnu regiju Kursk

Situacija se može kontrolirati, rekao je Aleksej Smirnov, vršitelj dužnosti guvernera jugozapadne ruske regije, u objavama na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Sve hitne službe su u "visokoj pripravnosti", rekao je u srijedu, pozivajući ljude da daju krv kako bi obnovili medicinske zalihe.

Ukrajinski napad na rusku regiju Kursk još je jedan 'teroristički' napad na civile, izjavila je u srijedu dužnosnica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova, a prenosi državna novinska agencija RIA.

- Ovo je još jedan teroristički čin. To je očito usmjereno protiv mirnog stanovništva, protiv civilnog stanovništva - rekla je Zaharova za ruski radio Sputnik, prenosi agencija.

Regija je bila pod desetak uzbuna za zračne napade u zadnja 24 sata, prema Smirnovljevim postovima. Do srijede ujutro nije bilo izvješća o novim borbama. U borbama koje su izbile u utorak poginulo je pet osoba, uključujući dvije iz ekipe hitne pomoći, a najmanje 20 je ranjeno, među njima šestero djece, rekli su ruski dužnosnici. Ukrajina nije dala službeni komentar, iako je bilo dokaza o nekoj vojnoj akciji s njezine strane granice. I Kijev i Moskva kažu da njihovi napadi nisu usmjereni na civile.

Ukrajina redovito ispaljuje projektile na ruski teritorij, a pogodila je ciljeve duboko u Rusiji dalekometnim dronovima, ali pješački napadi su rijetki. Snage koje sebe opisuju kao dobrovoljne paravojne postrojbe koje se bore na strani Ukrajine nanijele su minimalnu štetu u velikom upadu u dijelove regije Belgorod i Kursk ove godine, ali svrha napada ostaje nejasna.

U utorak, ukrajinski glavni stožer nije spominjao ikakvu ukrajinsku ofenzivnu operaciju unutar Rusije. Prema objavama na službenim ruskim računima na društvenim mrežama, do 300 ukrajinskih boraca, potpomognutih tenkovima, napalo je pogranične postrojbe u dva mjesta u Kursku - Nikolajevo-Darjinu i Olešnji.

Dužnosnici su rekli da je pogranični grad Sudža također bio napadnut, a Smirnov je rekao da je ukrajinski dron pogodio vozilo hitne pomoći izvan grada, pri čemu su ubijeni vozač i bolničar te je ranjen liječnik.

Visoki pravoslavni svećenik rekao je da je u ukrajinskom granatiranju zapaljena katedrala i druge zgrade velikog samostana izvan Sudže, ali nitko nije ozlijeđen. U regiji Kursku nalazi se i nuklearna elektrana, ali Smirnov je rekao da postrojenje radi bez problema. Ruski sustav protuzračne obrane uništio je i tri drona koje je Ukrajina lansirala na regiju Belgorod i po dva iznad regija Voronjež i Rostov, priopćilo je ministarstvo obrane.

U regiji Voronjež - nekoliko stotina kilometara južno od Moskve - dronovi su oštetili nekoliko stambenih zgrada i automobila, rekao je guverner regije na Telegramu. Glavni vojni napori Ukrajine usmjereni su na potiskivanje ruskih vojnih snaga koje kontroliraju gotovo petinu njezina teritorija. Ruske snage ostvarile su niz postupnih uspjeha u proteklih šest mjeseci.