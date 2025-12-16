Obavijesti

NEMA RJEŠENJA

Ukrajina predložila božićno primirje, Rusija je to odbila

Ukrajina predložila božićno primirje, Rusija je to odbila
Kremlj je u utorak priopćio da će božićno primirje koje je Ukrajina predložila ovisiti o tome postigne li se mirovni sporazum ili ne

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da Kijev podržava ideju o prekidu vatre, posebice za napade na energetsku infrastrukturu, tijekom božićnog razdoblja. Upitan o toj ideji glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je "sada pitanje hoćemo li mi, kako kaže predsjednik (Donald) Trump, postići dogovor ili ne."

Peskov je rekao da nije vjerojatno da će Rusija sudjelovati u prekidu vatre ako se Ukrajina usredotoči na "kratkoročna, neodrživa rješenja" umjesto na trajno rješenje.

"Želimo mir. Ne želimo primirje koje će Ukrajini dati predah da se pripremi za nastavak rata", rekao je Peskov novinarima.

"Želimo zaustaviti ovaj rat, postići svoje ciljeve, osigurati svoje interese i jamčiti mir u Europi za budućnost. To je ono što mi želimo."

Glasnogovornik je rekao da Moskva još nije vidjela detalje prijedloga o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nalik NATO-ovima koje se, prema američkim i europskim dužnosnicima, Washington ponudio pružiti.

