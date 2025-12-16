Obavijesti

'NAPADAJU CIVILE'

FOTO Plamena buktinja širi se u Zaporižju: Rusi dronovima napali grad, ima i ozlijeđenih

Foto: IVAN FEDOROV VIA TELEGRAM

Jednog muškarca ozlijedile su krhotine usred eksplozije, a jedna žena je zatražila pomoć nakon što je bila u kontaktu s otrovnim plinovima

Ruske snage dronovima su tijekom noći napale stambene zgrade u Zaporižju, pišu ukrajinski mediji. Najmanje dvoje ljudi je ozlijeđeno u ovom napadu.

Ivan Fedorov, šef vojne regije Zaporižja, otkrio je kako je riječ o dronovima Šahid. Uslijed napada nekolicina stanova se i zapalila, a na teren su odmah izašle hitne službe i vatrogasci.

Aftermath of a Russian drone attack in Zaporizhzhia
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Aftermath of a Russian drone attack in Zaporizhzhia
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Jednog muškarca ozlijedile su krhotine usred eksplozije, a jedna žena je zatražila pomoć nakon što je bila u kontaktu s otrovnim plinovima.

Aftermath of a Russian drone attack in Zaporizhzhia
Foto: IVAN FEDOROV VIA TELEGRAM

Policija je evakuirala sve stanare zgrada koji su na višim katovima zbog straha od urušavanja i daljnjih napada. Tamošnje vlasti apeliraju da su ponovno civili mete ruskih napada.

Aftermath of a Russian drone attack in Zaporizhzhia
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Aftermath of a Russian drone attack in Zaporizhzhia
Foto: IVAN FEDOROV VIA TELEGRAM

