Oleksandr Slavov u srijedu poslijepodne nervozno je šetao parkiralištem Podravke, svako malo pogledavajući na sat. Pritom bi šest buketa tulipana, koje je imao u rukama, naslonio na prsa. Kad se oko 18.30 sati Ford Focus kijevskih registracija zaustavio na parkiralištu, odahnuo je. Vrata automobila su se otvorila i iz njega su istrčali supruga Julija s troje djece te njezina majka Elena. Nakon tjedan dana patnje, straha, neizvjesnosti, obitelj ovog Ukrajinca, koji radi u Koprivnici, bila je na sigurnom. Dirljiv susret oca sa ženom i djecom koji su se uspjeli izvući iz ratne Ukrajine nemoguće je opisati. Troje njegove djece potrčalo mu je u zagrljaj i rukama obujmilo njegove noge, a supruga Julija sve ih je zakrilila zagrljajem utjehe i čežnje.

- Neizmjerno smo sretni što smo nakon svih patnji i muka uspjeli stići u Hrvatsku. Moram reći da se miješaju radost što je obitelj na sigurnom, ali i tuga što su oni koji nisu poput mene spasili djecu ostali u Ukrajini strahujući za život - umornim nam je glasom kazala Julija, koja je suprugovu ruku ispustila samo na trenutak kako bi im uspio podijeliti bukete dobrodošlice. Objasnio im je da su sad na sigurnom i mogu bezbrižno trčati jer im nitko ne prijeti.

Do prije 10 dana ova obitelj mirnim je životom živjela u golemom stanu u naselju Obolom, 15-ak minuta vožnje udaljenom od centra Kijeva, koji sad stenje i krvari pod bezobzirnim i brutalnim napadom Putinove vojske.

Priča nam da su ih prošlog četvrtka u četiri sata probudile sirene koje su označile opasnost, ali i početak rata. Početak invazije ruske vojske na suverenu i pitomu Ukrajinu. Istu onu kojoj su donedavno tepali da je bratska zemlja u kojoj živi bratski narod.

- U osam sati već smo bili spakirali najnužnije stvari, ne vjerujući da se sve to događa, i sjeli u automobil s nadom da ćemo se u stan vratiti nakon nekoliko dana. Pomislila sam da je to neka zabuna i da će se za dan-dva sve smiriti. Dok sam vozila prema selu iz kojeg je moj suprug, udaljenom 250 kilometara od Kijeva, već sam vidjela da su ljudi u panici. Trebalo nam je 12 sati da prevalimo razdaljinu koju smo inače prolazili za malo manje od četiri sata. U daljini su odjekivale eksplozije. Da se nismo sjetili Oleksandrova rodnog mjesta, i mi bismo ostali u Kijevu i pitanje je kako bismo završili - govori nam Julija mješavinom engleskog i ukrajinskog jezika.

U selu su ostali dva dana i vidjeli da se to pretvara u rat kojim ih Rusi nastoje uništiti ne birajući ciljeve ni sredstva. Već tad su padale i prve civilne žrtve. Shvativši da je to početak brutalne agresije koja će Bog zna do kada trajati, s Oleksandrom su dogovorili dolazak u Hrvatsku. S ono malo najnužnijih stvari koje su pri odlasku ponijeli, krenuli su prema Lavovu, gradu u blizini poljske granice. Cijelim putem pratile su ih eksplozije. Nasreću, bombe nisu padale po kolonama civilnih automobila.

- Putem prema Lavovu kretali smo se u kolonama, a uz ceste su stajali naši sunarodnjaci koji su nam dijelili vodu, hranu i sve što je bilo potrebno. Majka, sin Andrej (10) te 7-godišnji blizanci Daša i Matvej izlazili su iz vozila i odlazili odspavati po nekoliko sati kod ljudi koji su nam nudili gostoprimstvo i vraćali se u automobil. Za 10 kilometara do poljske granice trebalo nam je dva dana. Nakon prelaska granice osjetili smo olakšanje zbog susretljivosti i ljubaznosti na svakom koraku. Dobili smo smještaj, hranu i sve potrebno - pojašnjava kalvariju gospođa Julija, koja je tek nakon ulaska u Poljsku prvu noć spavala.