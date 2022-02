Svjetski mediji prenijeli su video muškarca, ukrajinskog civila koji pokušava zaustaviti kolonu ruskih vojnih vozila. Muškarac je snimljen kako na autocesti u blizini Krima istrčava pred vojna vozila, maše im i pokušava ih skrenuti s njihovog puta.

POGLEDAJTE VIDEO

Scena je podsjetila na muškarca koji je 5. lipnja 1989. godine stao ispred prvog u nepreglednoj koloni tenkova koji su se kretali širokom avenijom s Tiananmena u Pekingu.

Podsjetimo, Rusija je u četvrtak napala Ukrajinu. Ukrajina je proglasila ratno stanje. Više od 100.000 ljudi preselilo se unutar Ukrajine, bježeći od nasilja radi sigurnosti.

Vojnici pucali u zrak dok su se Ukrajinci pokušavali ugurati u vlakove za evakuaciju

Ukrajinski vojnici ispalili su nekoliko hitaca u zrak kako bi zaustavili stampedo na glavnoj željezničkoj postaji u Kijevu dok su tisuće ljudi u petak pokušavale na silu ući u vlakove za evakuaciju.

Gužve su bile takve da nisu svi mogli ući u vlakove koji iz Kijeva voze u Lavov na zapadu zemlje, dok strah od ruskog napada raste.

Kad se vlak zaustavio na peronu, ljudi su pohrlili nadajući se da će ući, neki od njih s djecom i s kućnim ljubimcima.

Nakon što su se začuli vriskovi, stražari su ispalili nekoliko ćoraka u zrak da rastjeraju mnoštvo.

Tridesetgodišnja Maria odustala je od pokušaja odlaska nakon što je nekoliko sati provela na peronu sa svojim mužem, djetetom i psom.

"Vidite i sami, opasno je probijati se s djetetom kroz gomilu. I pas je preplašen. Iskreno, iscrpljeni smo", rekla je novinaru Reutersa.

Neki strani studenti također su pokušavali otići. Jedna od njih, djevojka iz Mongolije koja je bila na peronu, rekla je da je njoj i njezinim kolegama studentima ponuđena mogućnost da će biti evakuirani kući ako uspiju doći do Poljske, koja graniči sa zapadnom Ukrajinom.

Kad su ukrajinski vojnici prolazili kroz postaju, ljudi su pljeskali i uzvikivali vojni pozdrav: "Slava Ukrajini!", "Slava herojima!"

"Ne bojim se ničega", rekla je Irina, 35-godišnja žena koja se također nije uspjela ukrcati na vlak. "Zalažemo se za istinu i ako smo za istinu, Bog je na našoj strani. Spremna sam ostati u Kijevu ako je potrebno i pružiti moralnu podršku našoj vojsci", rekla je.

Mnogi drugi izabrali su odlazak, a ceste koje vode iz glavnog grada zagušene su drugi dan.

Deseci tisuća već su uspjeli napustiti zemlju, većinom žene i djeca, dok je muškarcima koji su u dobi da se mogu boriti rečeno da ostanu.

U Kijevu prvi ruski vojnici za sobom ostavljaju tijela i krv

U stambenoj četvrti u Kijevu, tijelo civila leži na pločniku: jedna je to od prvih civilnih žrtava napada ruskih snaga na ukrajinski glavni grad u koji su prve postrojbe ušle tijekom jutra u petak.

Pedesetak metara dalje, vozila hitne pomoći žure kako bi pomogla drugom muškarcu, zatočenom u automobilu koji je zgnječilo blindirano vozilo.

To su samo neki od tragova koje su za sobom ostavile postrojbe ruske vojske pri ulasku u Kijev, grad od oko 3 milijuna stanovnika u kojem su u petak počele borbe, 24 sata nakon početka masivne ruske invazije na Ukrajinu.

Tijekom jutra, pucnjava i eksplozije potresali su stambenu četvrt Oblom. Najjače od njih odzvanjale su i u središtu grada, sedam kilometara dalje.

U velikoj konfuziji, stanovnici, zatvoreni u svojim domovima, odlučuju se izaći van kako bi utvrdili štetu i pomogli ranjenima.

Neki od njih rekli su za agenciju France presse da su vidjeli tijela za koje im se činilo da su poginuli ruski vojnici. Agencija kaže da se nije mogla približiti tim žrtvama zbog zabrane koju je postavila ukrajinska vojska.

"Dva pješačka borbena vozila skrivenih registracijskih oznaka išla su po cesti. Nisam vidio znak postrojbe", rekao je za AFP Eugen Nalutai (39).

"Jedno se sakrilo u podzemni prolaz a drugo je nastavilo ravno, a potom ušlo u dvorište jedne kuće kada sam ga izgubio iz vida. Ljudi su pobjegli", dodao je.

Drugi stanovnik te četvrti, Viktor Berbač (58) rekao je da su blindirana vozila namjerno uništila jedan automobil. "To nije bilo slučajno, to je bilo iz zabave", tvrdi on.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je na Facebooku da se radi o ruskim postrojbama za posebne zadaće koje su u izvidničkoj misiji "sabotaže".

Ranije tijekom jutra, ukrajinske su snage potvrdile dolazak ruskih blindiranih vozila na dva lokaliteta, Dimer i Ivankiv, koji se nalaze na 45 i 89 kilometara sjeverozapadno od Kijeva.

Ukrajinska vojska kaže da ih je potisnula, ali ruske snage dolazile su i sa sjeveroistoka, i nekoliko sati kasnije, više ruskih blindiranih vozila bilo je u glavnom gradu.

"Tražimo od građana da nas izvijeste o kretanju neprijatelja, napravite molotovljeve koktele, neutralizirajte okupatora", poručilo je ukrajinsko ministarstvo obrane građanima grada.

Ali krug ruske vojske opasno se steže oko Kijeva u kojem široke avenije i gusto naseljene zgrade nagovještavaju krvave bitke ako ruske snage odluče napasti.

U četvrti Pozniaki, jedna je deseterokatnica ostala bez prozora nakon eksplozije.

Sergij Rozeskij, stanovnik te četvrti, misli da se radi o raketi ili presretanju rakete. Da je bio avion, objašnjava, našli bi se dijelovi.